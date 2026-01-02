Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Yemen hükümeti düğmeye bastı! Güney Geçiş Konseyi'nin askeri noktalarına operasyon

Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğini alan meşru hükümet, Hadramut vilayetindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan askeri noktalara operasyon düzenledi. Öte yandan Suudi savaş uçaklarının El Khashah'ta 37. Tugay üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 15:53

Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Suudi Arabistan tarafından destek gören meşru hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki tansiyon artmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın desteklediği meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin komutanı El Khunbashi yaptığı konuşmada, petrol zengini Hadramut'ta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki askeri üsleri geri alma için opreasyon başlatacağını duyurdu.

El-Khunbashi, "Askeri opreasyon bir savaş ilanı değil, sorumlu bir ihtiyati tedbirdir" ifadelerine yer verdi. El-Khunbashi operasyonun, askeri kampların güvenliği tehdit etmek için kullanılmasını önlemeyi ve Hadramut'un kaosa sürüklenmesini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

SUUDİ SAVAŞ UÇAKLARINDAN HADRAMUT'A HAVA SALDIRISI

Kısa süre sonra Vatan Kalkanı Güçleri, Güney Geçiş Konseyinin kontrolündeki Hadramut'ta "Kampları Geri Alma" adıyla askeri operasyon başlattı. Vatan Kalkanı Güçleri ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında çatışmalar yaşandığı öğrenildi.

Suudi savaş uçaklarının El Khashah bölgesinde bulunan 37. Tugay üssüne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

VALİ, KOMUTANLIĞA ATANMIŞTI

Yemen'in Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyinden dün yapılan açıklamada, Hadramut Valisi Salem Ahmed Saeed El Khunbashi'nin doğudaki "Vatan Kalkanı" komutanlığına atadığı, güvenlik ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla kendisine tam yetki verildiği duyurulmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN-BAE GERİLİMİ

Suudi Arabistan'ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrılıkçı Güneş Geçiş Konseyi'ni silahlandırmak ve geçtiğimiz ay Hadramut ve el-Mahra vilayetlerinin bazı kısımlarını ele geçirmeye yardım etmekle suçluyor. Suudi Arabistan ise sınır komşusu olan bu vilayetlerde Güneş Geçiş Konseyi'nin varlığını arttırmasını "ulusal güvenliğine tehdit" olarak görüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Geçiş Konseyi, 10 yıl önce Yemen'deki İran destekli Husilerle mücadele etmek için kurulan askeri koalisyonda yer alıyor.

Ancak Güney Geçiş Konseyi'nin giderek daha saldırgan hale gelen ayrılıkçı eylemleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gruba yardım etmesi, koalisyon içinde gerilimleri artırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemen, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal etti: 24 saatlik süre verildi
İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.