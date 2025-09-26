İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
İsrail ordusu dün Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. İsrail saldırıları, İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığı duyuruldu. Saldırı sonrası Sana'daki bazı binalar ağır hasar gördü.
