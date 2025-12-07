Zirveden inen viraja çakıldı! Kaza üstüne kaza yaşandı

Kategoriler
Bursa'da Uludağ yoluna giden viraj, yerlerin kaygan olması sebebiyle otomobillerin çarpışma anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yiğitali mevkiinde meydana gelen kazalarda zirveden inen otomobillerin peş peşe yaşadığı kazaların sebebinin zeminin kaygan olması olduğu anlaşıldı. Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken maddi hasarlar meydana geldi.