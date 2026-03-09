Altın sert düştü, dev bankalar peş peşe ons başına fiyat verdi! Yatırımcılara kritik alım önerisi

ABD-İran savaşı sebebiyle gözler petrol fiyatlarına çevrilmişken altın fiyatlarında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatları bugün FED beklentileri ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle düşüş gösterdi.

ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Bugün gram altın alış 7.224,88 TL / satış 7.225,78 TL seviyelerini gördü. Yabancı analistler ve büyük yatırım bankaları, 2026 yılı için altın fiyatlarında rekor seviyelerin devam edeceğini belirtiyor.

CBS News'in haberine göre, tarihi bir yükselişle altının fiyatı bir yıl önce ons başına yaklaşık 2.624 dolardan Ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.589 dolara ulaştı. Ardından Mart başında sert bir düşüş yaşandı ve şu anda 5.350 dolar civarında işlem görüyor.

EBC Financial Group, ons altının 5.298 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece, en az direnç gösteren yolun yukarı yönlü olduğunu ve bir sonraki hedeflerin 5.380 dolar ardından da 5.419 ila 5.450 dolar arasında olduğunu belirtti.

ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Başlıca kurumların yıl sonu altın fiyatı hedefleri:

JPMorgan: Yıl sonuna kadar ons başına 6.300 dolar.

Goldman Sachs: Yıl sonu hedefi 5.400 dolar.

Wells Fargo: 6.100 ila 6.300 dolar, önceki 4.500 ila 4.700 dolarlık hedeften önemli ölçüde yükseltildi.

UBS : Temel senaryo 6.200 dolar, jeopolitik risklerin yoğunlaşması durumunda ise 7.200 dolara kadar çıkabilir.

Deutsche Bank: Ons başına 6.000 dolar

Analistlerin altın fiyatlarındaki düşüşü geçici olarak görmelerinin başlıca nedenleri:

-Altın hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ederek uzun vadeli yükseliş trendini koruyor.

-Dünya Altın Konseyi, 2025'in dördüncü çeyreğinde merkez bankalarının net altın talebinin 230 ton olduğunu ve alımların 2026 boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

-Reel getiriler negatif kalmaya devam ediyor; bu da enflasyona göre düzeltilmiş tahvil getirilerinin, altını rekabetçi kılacak kadar düşük olduğu anlamına geliyor.

-Küresel altın ETF'lerine bu yıl 77 milyar dolarlık giriş oldu ve varlıklara 700 tondan fazla altın eklendi; önceki boğa piyasalarına kıyasla büyüme için de bolca alan mevcut.

-Eylül ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı yüksek kalmaya devam ediyor; bu da altın gibi getiri sağlamayan varlıkları destekliyor.

ALTIN YATIRIMCILARINA MESAJ

Yatırımcılar için çoğu analiste göre hesaplama basit! Altının yükselişinin ardındaki yapısal etkenler değişmedi. Tek bir dip noktasını tahmin etmek yerine daha küçük miktarlarda alım yapmayı içeren, yani dolar maliyet ortalaması yöntemini kullanan bu yaklaşım kritik önem kazandı.

