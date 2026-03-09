Altın yatırımcısına likit riski! Filiz Eryılmaz'dan Türkiye özelinde çok çarpıcı uyarı

Piyasalardaki bir diğer beklentinin İran’ın uzun süre direnemeyeceği yönünde olduğunu belirten Eryılmaz, "İran tarafına yönelik de şu inanış vardı: İran bu işe çok dayanamaz ya da çok büyük bir dirayet gösteremez, bir şekilde anlaşmak isteyecektir. Ancak cuma günü gelen açıklamalar ve sahadaki gelişmelerin bu algıyı değiştirdi" dedi.

