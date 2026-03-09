Menü Kapat
Magazin
Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den üzen haber! Eşi açıklama yaptı

Usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. Arka Sokaklar dizisindeki "Rıza Baba" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun eşi Binnaz Ergin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den üzen haber! Eşi açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 22:00
|
09.03.2026
09.03.2026
saat ikonu 22:05

dizisinde "Mehmet Karahanlı", 'da "Rıza Baba" karakteriyle televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 'den üzen haber geldi.

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den üzen haber! Eşi açıklama yaptı

EŞİ BİNNAZ ERGİN'DEN AÇIKLAMA

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı ve hastanede kontrol amaçlı tutulduğu öğrenildi.

Eşi Binnaz Ergin, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Vücudu sussuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.”

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den üzen haber! Eşi açıklama yaptı
