Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den üzen haber! Eşi açıklama yaptı

Kurtlar Vadisi dizisinde "Mehmet Karahanlı", Arka Sokaklar'da "Rıza Baba" karakteriyle televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu Zafer Ergin'den üzen haber geldi.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı ve hastanede kontrol amaçlı tutulduğu öğrenildi.
Eşi Binnaz Ergin, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Vücudu sussuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.”