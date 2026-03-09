Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Çelik yardım için Hatay'a gitti, sözleri takdir topladı

Son dönemde yaptığı yardım faaliyetleriyle takdir toplayan şarkıcı Çelik, sessizliğini bozarak kalpleri ısıtan açıklamalarda bulundu. 'Kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım' diyen ünlü sanatçı, konser yoğunluğuna rağmen ara vermeden faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Çelik yardım için Hatay'a gitti, sözleri takdir topladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 17:27

'a giden Çelik, depremzede vatandaşları ziyaret etti ve bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Seyahat dönüşü yaptığı yardımlarla ilgili hislerini paylaşan sanatçı, "Kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım" dedi.

YAPTIĞI YARDIMLARLA ÇOK KONUŞULAN ÇELİK İLK KEZ HİSLERİNİ PAYLAŞTI

Hatay dönüşü konuşan Çelik, "O konuda çok memnunum, kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım. Biz arada 6 gün kaldık. Arada da konsere gidip geldim ben. Burada söylenmesi gereken şey şu; ben kendi yaptığımdan dolayı çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Şarkıcı Çelik yardım için Hatay'a gitti, sözleri takdir topladı

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada büyük takdir toplarken, sanatçının mütevazı tavrı dikkatlerden kaçmadı. Çelik yardımlarının devamının geleceğini de sık sık videolarında belirtiyor.

Şarkıcı Çelik yardım için Hatay'a gitti, sözleri takdir topladı

ÇELİK, DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Sanatçı ayrıca bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. O anları paylaşan Çelik eleştirilere ise ""Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker. Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra... birtakım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum" sözleriyle cevap verdi.

Şarkıcı Çelik yardım için Hatay'a gitti, sözleri takdir topladı

Çelik ayrıca, "Kur’an okumamış, kulaktan duyma bilgilerle ahkam kesen/çok bilen/ boş konuşan / oturduğu yerden poposunu kaldırmaktan ve başkaları için herhangi bir şey yapmaktan aciz kişileri değerlendirmeye almıyorum." dedi.

ETİKETLER
#hatay
#yardım
#depremzedeler
#Çelik Kubbe
#Borç Ödeme
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.