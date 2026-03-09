Şarkıcı Çelik yardım için Hatay'a gitti, sözleri takdir topladı

Hatay'a giden Çelik, depremzede vatandaşları ziyaret etti ve bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Seyahat dönüşü yaptığı yardımlarla ilgili hislerini paylaşan sanatçı, "Kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım" dedi.

YAPTIĞI YARDIMLARLA ÇOK KONUŞULAN ÇELİK İLK KEZ HİSLERİNİ PAYLAŞTI

Hatay dönüşü konuşan Çelik, "O konuda çok memnunum, kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım. Biz arada 6 gün kaldık. Arada da konsere gidip geldim ben. Burada söylenmesi gereken şey şu; ben kendi yaptığımdan dolayı çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada büyük takdir toplarken, sanatçının mütevazı tavrı dikkatlerden kaçmadı. Çelik yardımlarının devamının geleceğini de sık sık videolarında belirtiyor.

ÇELİK, DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Sanatçı ayrıca bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. O anları paylaşan Çelik eleştirilere ise ""Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker. Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra... birtakım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum" sözleriyle cevap verdi.

Çelik ayrıca, "Kur’an okumamış, kulaktan duyma bilgilerle ahkam kesen/çok bilen/ boş konuşan / oturduğu yerden poposunu kaldırmaktan ve başkaları için herhangi bir şey yapmaktan aciz kişileri değerlendirmeye almıyorum." dedi.