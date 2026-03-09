Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden 19 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden kardeşi yaptığı paylaşımda, ünlü sanatçının son sağlık durumundan bahsetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yalçın Özden'in son sağlık durumu hakkında yeni açıklama Ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirmesinin ardından yoğun bakımda tedavi görüyor. Yalçın Özden, 19 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirdi. 78 yaşındaki Özden'in bilinci açık ve konuşabiliyor. Kardeşi Mehmet Özden, iki güne normal odaya alınacağını belirtti. Yeğeni Onur Özden, iki hafta önce amcasının ameliyat olduğunu ve bir operasyon daha geçireceğini söylemişti. 1947 doğumlu Yalçın Özden, öğretmen çocuğu olarak dünyaya geldi ve tiyatroyla Bakırköy Lisesi'nde tanıştı.

YALÇIN ÖZDEN'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Özden'in kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yalçın Özden'in müşahede altında olduğunu söyleyen Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, iki hafta önce yaptığı açıklamada amcasının ameliyat olduğunu ve her şey yoluna girdikten sonra bir operasyon daha geçireceğini söylemişti.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1947 doğumlu Yalçın Özden, bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Maddi durumunun kötü olması nedeniyle düğünlerde komedyenlik yaptı. Daha sonra ise Uzun süre televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. TGRT kanalında skeçlerde oynadı.