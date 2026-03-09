Yalçın Özden'in son sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Kategoriler
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden 19 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden kardeşi yaptığı paylaşımda, ünlü sanatçının son sağlık durumundan bahsetti.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Özden'in kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Yalçın Özden'in müşahede altında olduğunu söyleyen Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, iki hafta önce yaptığı açıklamada amcasının ameliyat olduğunu ve her şey yoluna girdikten sonra bir operasyon daha geçireceğini söylemişti.
4 Ağustos 1947 doğumlu Yalçın Özden, bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Maddi durumunun kötü olması nedeniyle düğünlerde komedyenlik yaptı. Daha sonra ise Uzun süre televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. TGRT kanalında skeçlerde oynadı.