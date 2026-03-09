Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı

Edis Görgülü'nün gözaltına alınması sırasında yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Yurtdışındayken hakkında yakalama kararı verilen ünlü sanatçı Türkiye'ye döneceğini açıklamış ve dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı. Eski Survivor yarışmacısı ve sporcu Adem Kılıçcı'nın da test sonucu açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 18:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Edis Görgülü'nün uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı,

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Edis Görgülü ve eski Survivor şampiyonu milli sporcu Adem Kılıççı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı.
Bu soruşturma kapsamında sanatçı Edis Görgülü gözaltına alındı.
Edis Görgülü'nün uyuşturucu testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Eski Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıççı'nın da test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı

EDİS'İN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Edis'in uyuşturucu testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı

Eski Survivor şampiyonu ve milli Adem Kılıççı'nın da test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı
ETİKETLER
#sanatçı
#sporcu
#Adem Kılıççı
#Uyuşturucu Soruşturması
#Edis Görgülü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.