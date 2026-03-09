Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Edis Görgülü'nün uyuşturucu testi sonucu ortaya çıktı,
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Edis'in uyuşturucu testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Eski Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıççı'nın da test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.