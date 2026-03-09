Şarkıcı Edis ve Adem Kılıçcı'nın yasaklı madde test sonucu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Edis Görgülü ve eski Survivor şampiyonu milli sporcu Adem Kılıççı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

