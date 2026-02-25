Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi Yağmur Uçkun'un ifadesi ortaya çıktı. Uçkun ek ifadesinde partilere katılan ünlülerin ismini tek tek açıkladı. Uçkun, "Söz konusu partilere dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı." dedi.

Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Boğaz'daki yalısında büyük uyuşturucu partileri verdiği ortaya çıkan iş adamı Kasım Garipoğlu yurt dışına kaçmıştı. Yalılardaki partilere şahitlik eden yalının temizlikçisi Yağmur Uçkun partilerde gördüğü ünlüleri açıkladı. Ek ifadesi ortaya çıkan Uçkun isimleri tek tek sıraladı.

Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı

"ŞEVVAL ŞAHİN, DERİN TALU, DEREN TALU..."

Uçkun, verdiği ifadede partilere Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığı birçok davetlinin katıldığını itiraf etti.

Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, işte ifadesinin tamamı:

"Uyuşturucu testimin pozitif çıktığını öğrendim. İlk ifademde de kokain kullandığımı söylemiştim. Cezaevinde olduğum sürece bunun pişmanlığı içerisindeyim, bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağım. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl çalıştım, buranın temizlik işlerini yapıyordum.

"PARTİ OLDUĞU ZAMAN YALIYA GİREMEZDİK"

Benim görevim gün içerisinde yalının temizlenmesi ve tertip düzenin sağlanmasıydı. Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım.

Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı

PARTİLERDE KİMLER VARDI?

Atilla ve Ozan çöpleri çıkartır, ben temizlik yapardım. Söz konusu partilerin dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı.

Yalının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerine hangi ünlülerin katıldığını açıkladı

LAKABI 'GİO'

Gio lakaplı kişi Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılırdı, gerçek adını Gürkan olarak biliyorum.

"PEMBE VE BEYAZ TOZ KALINTILARI GÖRÜYORDUM"

Parti sonrasında temizlik yapmaya başladığımda evin her tarafında beyaz ve pembe renkli uyuşturucu madde olan toz halindeki kalıntıları görüyordum. Evin değişik yerlerinde beyaz şeffaf küçük poşetler görüyordum. (uyuşturucu kullanıldıktan sonra atılan poşet) Bazen esrar kalıntıları da görüyordum. Tahliye edilmemi talep ederim."

ETİKETLER
#Gündem
