Gayrimenkulde metrekare hilesi! Uzmanlar uyarıyor: Net-brüt farkına dikkat

İyi niyetli olmayan satıcılar, ilan hazırlarken evin tüm özelliklerinin yanı sıra metrekare fiyatını da bilgiler arasına ekliyor. Ancak üçkağıt işte burada başlıyor. Asansör ve otopark gibi konutun yaşam alanına dahil olmayan alanlar da hesaplanan metrekarenin içine ekleniyor. Böylelikle alıcı daha geniş bir ev aldığını zannederken, gerçek hiç de öyle olmuyor. Hatta öyle ki ilanda 100 metrekare olarak görünen bir evin ölçümleri yapıldığında 75 metrekare çıkabiliyor.