Gayrimenkulde metrekare hilesi! Uzmanlar uyarıyor: Net-brüt farkına dikkat

Gayrimenkul alırken metrekareyi ölçmek pek fazla kimsenin aklına gelmiyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasına yer alıyor. Çünkü bazı fırsatçılar, konutun metrekaresini ne alan üzerinden değil, brüt üzerinden hesaplıyor. Asansör ve otopark gibi alanlar evin metrekaresiymiş gibi gösterilirken, gerçek ancak tapu işlemlerinde ortaya çıkıyor.

Son zamanlarda gayrimenkulde dolandırıcıların yeni gözdesi, metrekare hilesi. Satılık evlerin ilanda yer alan metrekare bilgisi ile gerçekte olan metrekaresi birbirini tutmuyor.

Kendi evine sahip olmak ve hayalini kurduğu konuta ulaşmak isteyenler pek çok konuda derinlemesine araştırma yapıyor. Büyük bedellerle alınan evler kolay kolay değişmediği için alıcılar ince eleyip sık dokuyor. Fakat dolandırıcılar kimsenin aklına gelmeyen bir yöntemi çoktan hayata geçirmiş oluyor. Bu yöntem ise satış işlemine konu olan evin net-brüt metrekare bilgileri. Bu detaya dikkat edilmediğinde alıcı büyük bir kayıp yaşayabiliyor.

Son paylaşılan verilere göre günümüzde metrekare fiyatı 20 bin TL’nin altında ev kalmadı. Bazı illerde ise konut metrekare fiyatı 70 bin TL’nin üzerine çıkmış durumda. Hal böyle olunca evin her bir metrekaresi fiyat açısından büyük önem taşıyor. İşte bunu bilen fırsatçılar ise alıcının cebinden daha fazla çıkmasını sağlayacak bir yöntem kullanıyor.

İyi niyetli olmayan satıcılar, ilan hazırlarken evin tüm özelliklerinin yanı sıra metrekare fiyatını da bilgiler arasına ekliyor. Ancak üçkağıt işte burada başlıyor. Asansör ve otopark gibi konutun yaşam alanına dahil olmayan alanlar da hesaplanan metrekarenin içine ekleniyor. Böylelikle alıcı daha geniş bir ev aldığını zannederken, gerçek hiç de öyle olmuyor. Hatta öyle ki ilanda 100 metrekare olarak görünen bir evin ölçümleri yapıldığında 75 metrekare çıkabiliyor.

Yüzde 25’i bulan bu fark ise alıcının hem daha küçük bir eve sahip olmasına hem de daha fazla para ödemesine neden oluyor.

Uzmanlar ise ev alacak vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıyor. Böyle bir kayba uğramamak için en net yöntemin evin bizzat alıcı tarafından ölçülmesi gerektiği belirtilirken, vatandaşın kapora verdikten sonra bu detayı fark etmesi nedeniyle cayma hakkı bulunduğunun altı çiziliyor.

