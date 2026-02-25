Bitcoin yeniden yükselişte: Trump konuşması öncesi 65 bin doları aştı

Kategoriler
Haftaya sert düşüşle başlayan kripto piyasasında rüzgâr tersine döndü. Bitcoin, Trump’ın Kongre konuşması öncesi yüzde 4 yükselerek 65 bin 587 dolara çıktı.
Kripto para piyasaları haftanın ilk saatlerinde sert bir satış dalgasıyla sarsılmıştı. Ancak tablo uzun sürmedi. Asya işlemlerinde ibre yeniden yukarı döndü, özellikle Bitcoin cephesinde dikkat çeken bir toparlanma yaşandı.
En büyük kripto para birimi, yüzde 4 oranında değer kazanarak 65 bin 587 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede gelen bu prim, yatırımcıların risk iştahının yeniden canlandığına işaret ediyor.
Piyasadaki bu hareketlilikte ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de yaptığı konuşma etkili oldu. Trump’ın ekonomik performansını savunduğu açıklamaları, hisse senedi piyasalarında da yukarı yönlü bir hava oluşturdu.
Bitcoin’deki yükseliş de bu tabloya paralel gelişti. Yani aslında sadece kripto tarafında değil, genel piyasa havasında bir toparlanma dikkat çekti.
Haftanın başındaki sert düşüşün ardından gelen bu yükseliş, yatırımcıların temkinli ama umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle küresel piyasalarda oluşan iyimserlik, kripto varlıklara da nefes aldırmış görünüyor.