App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Şubat 25, 2026 11:43
1
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Apple, bazı ülkelerde 18 yaş sınırı bulunan uygulamalar için yaş doğrulama sistemini devreye aldı. Kullanıcılar artık yetişkin olduklarını kanıtlamadan bu uygulamaları indiremeyecek.

2
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Apple, App Store’daki güvenlik politikasında dikkat çeken bir değişikliğe gidiyor. Şirket, özellikle 18 yaş sınırı bulunan uygulamalar için yeni bir yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu. Amaç net: Yerel yasalara uyum sağlamak ve erişimi daha sıkı kontrol etmek.

3
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

YAŞ DOĞRULAMA ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni uygulama ilk etapta Avustralya, Brezilya ve Singapur’da devreye alındı. Bu ülkelerde kullanıcılar, yetişkin olduklarını “makul yöntemlerle” kanıtlamadıkları sürece 18 yaş kategorisindeki uygulamaları cihazlarına indiremiyor.

4
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Kontrol süreci App Store altyapısı üzerinden otomatik yürütülüyor. Yani sistem, kullanıcıyı manuel bir başvuru sürecine sokmadan yaş doğrulamasını kendi içinde gerçekleştiriyor. Uygulama geliştiricileri de Apple’ın sunduğu API sistemi üzerinden kullanıcıların yaş gruplarını doğrulayabiliyor. Böylece hem platform hem de geliştiriciler açısından daha net bir çerçeve oluşmuş oluyor.

5
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Brezilya’da ise dikkat çeken özel bir düzenleme var. “Loot box” yani ganimet kutusu içeren tüm oyunlar sistem tarafından otomatik olarak 18 yaş kategorisine alınıyor. Bu detay, özellikle oyun dünyasında önemli bir değişim anlamına geliyor.

6
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

ABD’DE EYALET BAZLI UYUM

Apple yalnızca uluslararası pazarlara odaklanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde de eyalet bazlı düzenlemelere hızla uyum sağlanıyor. Utah ve Louisiana’da yürürlüğe giren kurallar gereği geliştiriciler, yaş aralığı bildirim araçlarını kullanmak zorunda.

7
App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Bu araçlar sayesinde ebeveyn onayı gerektiren durumlar sistem tarafından anında tespit ediliyor. Platform, sunduğu yeni araç setiyle geliştiricilerin yerel yasalara eksiksiz uyum sağlamasını hedefliyor. Açıkçası Apple, sorumluluğu yalnızca kullanıcılara değil, uygulama sahiplerine de paylaştırmış durumda.

