App Store’da 18 yaş sınırı uygulaması başlıyor

Kontrol süreci App Store altyapısı üzerinden otomatik yürütülüyor. Yani sistem, kullanıcıyı manuel bir başvuru sürecine sokmadan yaş doğrulamasını kendi içinde gerçekleştiriyor. Uygulama geliştiricileri de Apple’ın sunduğu API sistemi üzerinden kullanıcıların yaş gruplarını doğrulayabiliyor. Böylece hem platform hem de geliştiriciler açısından daha net bir çerçeve oluşmuş oluyor.