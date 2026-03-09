Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı! Öğretmen, öğrencinin yardımına koştu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulda panik dolu anlar yaşandı. 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eymen Kaplan, boğazına şeker kaçmasının ardından nefes almakta zorlandı. Öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hızlı bir şekilde Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazındaki şeker çıkarılırken küçük çocuk adeta ölümden döndü. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar okuldaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.