İran'ın İsrail'e saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Kentler misket bombası ile hedef alındı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'ın İsrail'in merkezindeki Yehud ve Holon kentleri ile Tel Aviv bölgesinin güneyinde bulunan Bat Yam kentine yönelik misket bombası ile düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi ağır yaralanmıştı.