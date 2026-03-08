Menü Kapat
Yapay zekaya sorduk: İşte 2070 yılının en güçlü 10 ordusu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Mart 08, 2026 16:30
2070 yılının en güçlü 10 ordusu

Savaş sanatı tarih boyunca kılıçtan baruta, tanklardan nükleer füzelere doğru evrildi. Ancak önümüzdeki 50 yıl içinde askeri teknolojilerde yaşanacak sıçrama, geçmiş bin yılın toplamından daha büyük olacak. İnsan piyadelerin yerini alan otonom robotlar, uzaydan yönlendirilen lazer sistemleri, siber ordular ve yapay zeka tarafından saniyeler içinde yönetilen devasa savaş simülasyonları... Geleceğin cephelerinde kan değil, algoritmalar ve mikroçipler çarpışacak. Mevcut teknolojik yatırımları, demografik değişimleri, jeopolitik hamleleri ve savunma bütçelerini gelişmiş bir Yapay Zeka (AI) modeline yükleyerek, 2070 yılının küresel askeri güç dengesini simüle ettik.

Yapay zekaya sorduk: İşte 2070 yılının en güçlü 10 ordusu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

2070 yılına gelindiğinde, "Ordu büyüklüğü" kavramı tamamen değişmiş olacak. Bir ülkenin sahip olduğu asker sayısı, eskisi kadar büyük bir caydırıcılık unsuru sayılmayacak. Asıl güç; veriyi ne kadar hızlı işlediğiniz, kuantum bilgisayarlarla rakip sistemleri ne kadar çabuk çökertebildiğiniz ve yörüngedeki uydularınızı ne kadar koruyabildiğinizle ölçülecek. Yapay zekanın 2070 projeksiyonunda, petrol savaşlarının yerini "Nadir Toprak Elementleri" (yarı iletken çip üretimi için) ve "Tatlı Su" savaşları alıyor. Geleneksel denizaltıların yerini insansız su altı sürüleri, savaş uçaklarının yerini ise atmosferin sınırında uçan hipersonik jetler alıyor. Bu yeni dünya düzeninde, bazı süper güçler tahtını korurken, teknolojiye erken yatırım yapan bazı "bölgesel güçler" ise küresel birer deve dönüşüyor.

2070’DE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Listenin 10. sırasında Brezilya yer alıyor. Amazon havzasının biyolojik zenginliğini biyoteknolojik savunma sistemlerine entegre eden Brezilya, Güney Amerika'nın tartışmasız tek hakimi olarak otonom orman devriyeleriyle öne çıkıyor.

4
9. sırada Fransa var. Avrupa Birliği'nin "Ortak Savunma Ordusu"nun komutasını üstlenen Fransa, nükleer denizaltılarını tamamen yapay zekaya devretmiş ve "Lazer Hava Savunma" kalkanlarıyla Avrupa kıtasını izole eden bir güç haline gelmiş durumda.

8. sırada teknolojinin anavatanı Japonya bulunuyor. Anayasasındaki pasifist (barışçıl) maddeleri değiştirmek zorunda kalan Japonya, dışarıdan gelebilecek füze tehditlerine karşı yörüngede konumlandırdığı "Uydu Savunma İstasyonları" ve sınırlarını koruyan insansı (Mecha) savunma robotlarıyla devasa bir kale görünümünde.

6
7. sırada Birleşik Krallık (İngiltere) yer alıyor. Klasik donanmasını küçülten İngiltere, tamamen siber casusluğa ve Kuantum Şifreleme savaşına odaklanmış durumda. Düşman ülkelerin elektrik şebekelerini ve bankacılık sistemlerini tek tuşla çökertebilen dünyanın en elit "Siber Komando" birliğine sahipler.

6. sırada ise Güney Kore var. Kuzey tehdidine karşı sınırlarını tamamen insan faktöründen arındıran Seul yönetimi, milyonlarca mikro-dronedan oluşan ve kuş sürüsü gibi hareket eden "Otonom Sürü (Swarm) Orduları" ile kara savaşının kurallarını baştan yazıyor.

8
5. SIRADA TÜRKİYE

Yapay zekanın 2070 projeksiyonundaki en dikkat çekici sıçramayı Türkiye gerçekleştiriyor ve dünyanın en güçlü 5. ordusu konumuna yükseliyor. Bu yükselişin tesadüf olmadığı, 2020'li yıllarda atılan "Milli Teknoloji Hamlesi" tohumlarının 50 yıl içinde devasa bir ormana dönüşmesiyle açıklanıyor.
2070'te Türk Silahlı Kuvvetleri, insanlı operasyonları minimuma indirmiş durumda. TCG Anadolu ile başlayan "SİHA Gemisi" konsepti, 2070'te devasa nükleer reaktörlü "Otonom Uçak Gemilerine" evrilmiş. Gökyüzünde KAAN'ın 7. nesil yapay zeka destekli torunları ve Kızılelma'nın insansız hipersonik versiyonları devriye atıyor. Türkiye, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da kurduğu teknolojik üslerle kıtalararası bir "Gözlem ve Hızlı Müdahale" ağına sahip. Askeri yapay zeka karar destek sistemleri, sınır güvenliğini milimetrik olarak sağlarken, lazer silahlarıyla donatılmış insansız denizaltı filoları Akdeniz ve Karadeniz'de kuş uçurtmuyor. Türkiye, 2070'in dron ve insansız hava/deniz aracı tedarikinde dünyanın bir numaralı ihracatçısı ve uygulayıcısı konumunda.

4. SIRADA RUSYA

Rusya, nüfusundaki dramatik yaşlanma ve azalma nedeniyle piyade gücünü tamamen kaybetmiş durumda. Ancak bu eksiğini, dünyayı dakikalar içinde vurabilecek "Mach 20" (ses hızının 20 katı) hızında uçan nükleer başlıklı hipersonik füzelerle kapatıyor. Yapay zekaya göre Rusya, kutuplardaki buzulların erimesiyle açılan yeni ticaret yollarını "Buzkıran Otonom Fırkateynleri" ile kontrol ediyor. Ayrıca yapay zekanın yönettiği aşırı hava olayları manipülasyonu (iklim mühendisliği) ile düşman hatlarında dondurucu fırtınalar veya devasa çamur selleri oluşturabilecek gizli teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

3. SIRADA HİNDİSTAN

2070 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan, insan gücü ile yapay zekayı birleştiren "Siber-Biyolojik" ordularıyla 3. sıraya oturuyor. Hindistan ordusundaki seçkin askerler, fiziksel güçlerini ve dayanıklılıklarını artıran "Dış İskelet" zırhlarıyla savaşıyor. Ayrıca, nöral çipler sayesinde doğrudan zihinleriyle yönlendirebildikleri drone sürüleri ile sahada adeta birer bilim kurgu karakterine dönüşüyorlar. Uzay çöplüğünü temizleme bahanesiyle geliştirdikleri uydular, aslında düşman uydularını kör edebilen devasa bir siber ağın parçası.

2. SIRADA ÇİN

Geleceğin ordusunun teknolojik beyni Çin'de atıyor. Kuantum bilgisayarlar sayesinde dünyadaki hiçbir şifrenin gizli kalamadığı bir dönemi başlatan Çin, düşman ülkelerin nükleer kodlarına bile anında erişebilme kapasitesine sahip. Çin'in asıl gücü ise atmosferin dışında yatıyor. Ay yüzeyinde kurdukları "Uzay Madenciliği ve Üretim Tesisleri", yörüngeye yerleştirilmiş Kinetik Bombardıman Sistemleri'ne enerji sağlıyor. Kara ordusu ise, yorulmayan, acıkmayan ve korkmayan milyonlarca insansı piyadeden oluşuyor. Karar alma mekanizmaları tamamen devasa bir Süper Yapay Zeka (AI General) tarafından saniyede milyarlarca olasılık hesaplanarak yönetiliyor.

1. SIRADA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Yapay zekanın 2070 simülasyonunda zirve değişmiyor ancak ordunun yapısı tamamen farklılaşıyor. ABD, denizlerdeki uçak gemilerini hurdaya ayırmış ve tüm stratejisini "Uzay Gücü"ne (Space Force) kaydırmış durumda. ABD ordusu, dünyanın herhangi bir noktasını atmosferin dışından milimetrik hassasiyetle vurabilen Yörünge İstasyonları'na sahip. Sahadaki askerler, savaş alanını gözlerindeki artırılmış gerçeklik (AR) lenslerinden saniye saniye izliyor, taktikler yapay zeka tarafından doğrudan beyinlerine iletiliyor. Lojistik ve ikmal, atmosfer dışından fırlatılan kargo roketleriyle dünyanın her yerine 30 dakika içinde ulaştırılıyor.

