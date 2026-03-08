Yapay zekaya sorduk: İşte 2070 yılının en güçlü 10 ordusu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

2070 yılına gelindiğinde, "Ordu büyüklüğü" kavramı tamamen değişmiş olacak. Bir ülkenin sahip olduğu asker sayısı, eskisi kadar büyük bir caydırıcılık unsuru sayılmayacak. Asıl güç; veriyi ne kadar hızlı işlediğiniz, kuantum bilgisayarlarla rakip sistemleri ne kadar çabuk çökertebildiğiniz ve yörüngedeki uydularınızı ne kadar koruyabildiğinizle ölçülecek. Yapay zekanın 2070 projeksiyonunda, petrol savaşlarının yerini "Nadir Toprak Elementleri" (yarı iletken çip üretimi için) ve "Tatlı Su" savaşları alıyor. Geleneksel denizaltıların yerini insansız su altı sürüleri, savaş uçaklarının yerini ise atmosferin sınırında uçan hipersonik jetler alıyor. Bu yeni dünya düzeninde, bazı süper güçler tahtını korurken, teknolojiye erken yatırım yapan bazı "bölgesel güçler" ise küresel birer deve dönüşüyor.