Avatar
Editor
 | Murat Makas

Benzin ve motorine zam beklenirken petrol fiyatları düştü! İşte ABD-İran savaşı ortasında güncel brent petrol fiyatı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sebebiyle rekor fiyatlara ulaşan brent petrolde yeni gelişme yaşandı. Akaryakıt ve motorin fiyatlarını da etkileyen petrol fiyatları 114,30 doları gördükten sonra geriledi. Bugün saat 16.54 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı düştü. İşte detaylar…

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki savaş 10. gününde devam ederken gözler petrol ve akaryakıt fiyatlarında. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası brent petrolde rekor fiyatlar ortaya çıktı. Küresel petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt ve motorin fiyatlarına da yansıdı.

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda varil fiyatı olarak 114,30 doları gören brent petrol 100,80 dolar seviyesine geriledi. Cuma günü 90,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,02 dolardan tamamladı.

EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 9,5 artışla 100,80 dolar oldu. Fiyatlar gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Küresel petrol fiyatlarındaki artışın ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentileri oluşmuştu. Ancak düşüş sonrası güncel fiyatları merak edildi:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 59,89 lira
Motorin: 64,70 lira

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 59,73 lira
Motorin: 64,54 lira

GERİLEMENİN SEBEBİ

Petrol fiyatlarının gün içinde kısmen gerilemesinde, G7 ülkelerinin İran kaynaklı arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüşeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da genişleyen çatışma ortamının enerji piyasalarına etkisine ilişkin soruları yanıtladı.

PETROL STOKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AB ülkelerinin petrol stoklarını henüz Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kullanmadığını belirten Itkonen, "Üye ülkelerin petrol stoklarını serbest bıraktıklarında AB Komisyonuna bildirimde bulunmaları gerekiyor. Şu anki bilgimize göre hiçbir üye ülke bunu yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Itkonen, 12 Mart'ta AB üyesi ülkelerin petrol koordinasyon toplantısı yapacaklarını belirterek, "Petrol rezerv stokları konusunda bugün G7'de bir görüşme var ve sonraki adımları belirleyecekler." diye konuştu.

''ENERJİ FİYATLARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ''

Orta Doğu'daki çatışmanın AB'ye etkisine ilişkin soruya Itkonen, "Biz enerji arz güvenliğinden çok yüksek enerji fiyatlarından endişe duyuyoruz. Bu, enerji bağımsızlığımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanmamız için mükemmel bir hatırlatma niteliğinde." cevabını verdi.

İthal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak ve endüstri için fırsatlar ve büyüme sağlamak istediklerini belirten Itkonen, önceliklerinin vatandaşlar ve işletmeler için enerji faturalarını düşürmek olduğunu anlattı.

Itkonen, AB'nin enerji arz çeşitlendirme stratejileri sayesinde Orta Doğu'daki çatışmanın Avrupa enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisinin kısa vadede sınırlı kaldığını savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları
