Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları

Benzine, motorine zam var mı, ne zaman gelecek sorularının cevapları milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından petrol fiyatları yükselmeye başlamıştı. İran'ın deniz yoluyla yapılan dünya petrol ticaretinin yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte ise fiyatlarda rekor artışlar yaşanıyor. Güncel olarak brent petrol fiyatı 120 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yaşanan yükseliş ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Brent petrol fiyatlarının 120 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından milyonlarca sürücü motorine zam var mı, kaç lira olacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

MOTORİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN?

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi ve vatandaşı korumak amacıyla ülkemizde 5 Mart 2026 tarihinde eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruluşluk zam yapılmıştı. Ekonomim'de yer alan ve sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistemi kapsamında pompaya zamlar motorinde 53 kuruş, benzinde 39 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, AKARYAKIT FİYATLARI 9 MART

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 59.89 TL

Motorin | 64.70 TL

LPG | 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 59.73 TL

Motorin | 64.54 TL

LPG | 29.89 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 60.85 TL

Motorin | 65.81 TL

LPG | 30.37 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 61.13 TL

Motorin | 66.09 TL

LPG | 30.29 TL