Ekonomi
Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt zam haberleri sürücülerin gündeminde yer alıyor. Orta Doğu'da yaşanan gerilim 10. günüyle birlikte devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından brent petrol fiyatlarında rekor düzeyde artışlar yaşanıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan vatandaşları korumak için geçtiğimiz günlerde eşel mobil sistemi devreye alındı. Eşel mobil sistemi sayesinde yaşanan fiyat artışlarının bir kısmı vergi ayarlamalarıyla sübvanse ediliyor. Vatandaşlar tarafından motorine, benzine zam var mı, kaç lira olacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 9 Mart akaryakıt fiyatları...

Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları
Benzine, motorine zam var mı, ne zaman gelecek sorularının cevapları milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yükselmeye başlamıştı. İran'ın deniz yoluyla yapılan dünya petrol ticaretinin yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte ise fiyatlarda rekor artışlar yaşanıyor. Güncel olarak brent petrol fiyatı 120 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yaşanan yükseliş ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Brent petrol fiyatlarının 120 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından milyonlarca sürücü motorine zam var mı, kaç lira olacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN?

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi ve vatandaşı korumak amacıyla ülkemizde 5 Mart 2026 tarihinde devreye alınmıştı. Eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruluşluk zam yapılmıştı. Ekonomim'de yer alan ve sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistemi kapsamında pompaya zamlar motorinde 53 kuruş, benzinde 39 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN, MOTORİN, AKARYAKIT FİYATLARI 9 MART

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin | 59.89 TL

Motorin | 64.70 TL

LPG | 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 59.73 TL

Motorin | 64.54 TL

LPG | 29.89 TL

Motorine zam var mı, kaç lira olacak? 9 Mart benzin, motorin güncel akaryakıt fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 60.85 TL

Motorin | 65.81 TL

LPG | 30.37 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin | 61.13 TL

Motorin | 66.09 TL

LPG | 30.29 TL

