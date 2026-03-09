İhtiyaç kredisi oranları değişti! İşte 100 bin lira kredinin aylık taksiti

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların sıklıkla başvurduğu ihtiyaç kredisi için oranlar değişiklik gösterdi. Peki 100 bin lira kredi için 24 ay vadeli kredi seçeneğinde toplam geri ödeme ve aylık ödeme miktarı ne kadar? İşte detaylar...

