İhtiyaç kredisi oranları değişti! İşte 100 bin lira kredinin aylık taksiti

Mart 09, 2026 16:11
1
İhtiyaç kredisi faizleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan veriler, 2026 yılı Şubat ayında temel faiz göstergelerinin genel olarak yatay bir seyir izlediğini ortaya koydu. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 47,3 ile en yüksek seviyede kalırken, ticari kredi faizi yüzde 38,5, 1–3 ay vadeli TL mevduat faizi ise ortalama yüzde 37,5 olarak kaydedildi.
 

2
ihtiyaç kredisi için oranlar

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların sıklıkla başvurduğu ihtiyaç kredisi için oranlar değişiklik gösterdi. Peki 100 bin lira kredi için 24 ay vadeli kredi seçeneğinde toplam geri ödeme ve aylık ödeme miktarı ne kadar? İşte detaylar...
 

3
QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Faiz Oranı: %0

Toplam: 85.000 TL
 

4
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29

Toplam Ödeme: 162.404 TL

Aylık Taksit: 6.746 TL
 

5
Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,59

Toplam Ödeme: 168.840 TL

Aylık Taksit: 7.014 TL
 

6
ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

150.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,99 faizli kredi

Aidatsız kredi kartı

Faiz Oranı: %2,79

 

7
Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

Faiz Oranı: %2,99
 

8
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı İhtiyaç Kredisi

ON Dijital Bankacılık – Avantajlı İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29

Toplam Ödeme: 162.404 TL

Aylık Taksit: 6.746 TL
 

9
DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL
 

10
Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

45.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 70.000 TL
 

11
GetirFinans – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

GetirFinans – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

650.000 TL’ye kadar kredi

Faiz Oranı: %3,09
 

12
Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 75.000 TL
 

13
QNB – İhtiyaç Kredisi

QNB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,54

Toplam Ödeme: 146.864 TL

Aylık Taksit: 6.098 TL
 

14
TEB – İhtiyaç Kredisi

TEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,8

Toplam Ödeme: 173.416 TL

Aylık Taksit: 7.205 TL
 

15
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,8

Toplam Ödeme: 173.416 TL

Aylık Taksit: 7.205 TL
 

16
Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: %3,79

Toplam Ödeme: 173.267 TL

Aylık Taksit: 7.196 TL
 

17
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Toplam Ödeme: 173.197 TL

Aylık Taksit: 7.196 TL
 

18
TEB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

TEB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,75 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
 

19
Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,29

Toplam Ödeme: 184.320 TL

Aylık Taksit: 7.659 TL

 

20
Alternatif Bank – Bireysel Dijital Kredi

Alternatif Bank – Bireysel Dijital Kredi

Faiz Oranı: %3,09

Toplam Ödeme: 158.182 TL

Aylık Taksit: 6.570 TL
 

21
DenizBank – İhtiyaç Kredisi

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,34

Toplam Ödeme: 163.468 TL

Aylık Taksit: 6.790 TL
 

22
Anadolubank – Sigortalı Dijital İhtiyaç Kredisi

Anadolubank – Sigortalı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Toplam Ödeme: 166.681 TL

Aylık Taksit: 6.924 TL
 

23
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29

Toplam Ödeme: 161.904 TL

Aylık Taksit: 6.746 TL

 

24
Yapı Kredi – Nakit Fırsatı (Yeni Müşterilere Özel)

Yapı Kredi – Nakit Fırsatı (Yeni Müşterilere Özel)

20.000 TL Artı Bakiye (SUPERKART kodu ile)

Faiz Oranı: %0

 

25
Ziraat Dinamik – Yeni Müşteri Kampanyası

Ziraat Dinamik – Yeni Müşteri Kampanyası

20.000 TL kredi + 20.000 TL taksitli avans

Faiz Oranı: %1,99

Toplam: 40.000 TL

 

26
QNB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

QNB – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi

 

27
DenizBank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

DenizBank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

20.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %1,99 faizli kredi
 

28
İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

25.000 TL taksitli nakit avans (%0 faiz)

30.000 TL %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL
 

29
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: %3,68

Toplam Ödeme: 170.794 TL

Aylık Taksit: 7.096 TL
 

30
Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Toplam Ödeme: 173.197 TL

Aylık Taksit: 7.196 TL
 

31
Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

60.000 TL kart harcamasına vade farksız 6 taksit

40.000 TL %0 kâr paylı finansman

Toplam: 100.000 TL
 

32
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Toplam Ödeme: 173.197 TL

Aylık Taksit: 7.196 TL
 

33
ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,09

Toplam Ödeme: 158.182 TL

Aylık Taksit: 6.570 TL
 

34
HSBC – İhtiyaç Kredisi

HSBC – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,44

Toplam Ödeme: 165.607 TL

Aylık Taksit: 6.879 TL
 

35
Kuveyt Türk – İhtiyaç Finansmanı

Kuveyt Türk – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: %3,22

Toplam Ödeme: 160.920 TL

Aylık Taksit: 6.684 TL
 

36
ICBC Turkey – İhtiyaç Kredisi

ICBC Turkey – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,42

Toplam Ödeme: 165.178 TL

Aylık Taksit: 6.862 TL
 

37
Halkbank – İhtiyaç Kredisi

Halkbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,06

Toplam Ödeme: 202.063 TL

Aylık Taksit: 8.398 TL
 

38
Şekerbank – İhtiyaç Kredisi

Şekerbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,5

Toplam Ödeme: 166.896 TL

Aylık Taksit: 6.933 TL
 

