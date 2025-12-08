Menü Kapat
Mustafa Destici'den hükümete asgari ücret çağrısı: Başka türlüsü kurtarmaz

BBP lideri Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili hükümete çağrıda bulundu. Talep ettiği asgari ücret tutarını açıklayan Mustafa Destici, "Başka türlüsü kurtarmaz" ifadelerini kullandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne ise sert tepki gösteren Destici, "Sen kimsin bu devlete ayar vermeye çalışıyorsun? Tom Barrack haddini aştı, gerekli makamlarımız haddini bildirmelidir" dedi.

Mustafa Destici'den hükümete asgari ücret çağrısı: Başka türlüsü kurtarmaz
Asgari ücrette pazarlık maratonunun başlamasına sayılı günler kala Cumhur İttifakı ortağından dikkat çeken bir çıkış geldi. Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi 'den hükümete zamla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Rize'de partililerle bir araya gelen Destici, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rize Olağan İl Kongresi'nde, 'daki mevsimlik işçilerin, kadrolu işçiler gibi yılın 12 ayı çalışması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ve takibini de yapacaklarını söyledi.

HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanacağını belirten Destici, "Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz ve asgari geçimini temin etmez." dedi.

Mustafa Destici'den hükümete asgari ücret çağrısı: Başka türlüsü kurtarmaz

Destici, vatandaşların gençlerle ilgili kaygılarını dinlediğini ifade ederek, "Devlet, ben inanıyorum ki istesin, bu sanal bahsin kökünü çok kısa zamanda kazır ve kazımalarını bekliyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bunun için siyasetteyiz." diye konuştu.

Mustafa Destici'den hükümete asgari ücret çağrısı: Başka türlüsü kurtarmaz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörün bitmesini istediklerinin altını çizen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"PKK tüm unsurlarıyla pazarlıksız, müzakeresiz silah bıraksın, kendini feshetsin. Bunu kim istemez? Bunu hepimiz isteriz ama ortada bir oyun, oyalamaca, kandırmaca varsa, ortada böyle deyip de terör örgütü ve uzantılarının ağızlarından başka laf çıkıyorsa, Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın uşaklığını yapmaya devam ediyorlarsa, hala ilçe binalarına, il binalarına ay yıldızlı al bayrağımızı asmıyorlarsa... Özellikle Barzani ziyaretinden sonra parti binalarına sözde Kürdistan bayrağı asmışlar. İşte bunlar böyle hain."

Mustafa Destici'den hükümete asgari ücret çağrısı: Başka türlüsü kurtarmaz

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİYE SERT TEPKİ

Destici, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ilgili de şunları kaydetti:

"Sen kimsin ya? Senin ülkenin tarihi daha 250 yıldır. Ben 4 bin yıllık tarihe sahip büyük Türk milletiyim, Türk devletiyim. Sen kimsin bu devlete, bu millete ayar vermeye çalışıyorsun? Senin karşında ayar verebileceğin bir devlet yok, bir millet yok. Bu millet sabırlıdır ama zamanı geldiğinde herkese haddini bildirmeyi de bilir. Onun için bu Tom Barrack, haddini aşmıştır. Bu hadsize de gerekli makamlarımız haddini bildirmeli ve gerekli cevabı vermelidir."

