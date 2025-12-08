Esenyurt'ta kontrolsüz sürücü yol kenarında duran adama çarptı

İstanbul Esenyurt'ta, hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki adama çarparak yaraladı. Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde 20.30 sıralarında hafif ticari araç sürücüsü, sokağa girmek için manevra yaptı. O sırada karşı istikametten gelen başka bir hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran adama ve park halindeki araca çarptı. İki aracın arasında kalan adam yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yara almazken, yol kenarındaki yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, kazaya karışan hafif ticari araç, olay yerinden kaldırıldı.