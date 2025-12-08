AÖF sınavlarında kaç puan alan sınıfı geçiyor? Açık Öğretim Fakültesi sınavları

AÖF güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık’ta gerçekleşti. 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında ise güz dönemi final sınavı yapılacak.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru yanıtlarınızın sayısından yanlış yanıtlarınızın sayısının dörtte biri çıkarılarak puanınız belirlenecek.

Başarı notu alt sınır seviyesi 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu tanımlanır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üstü olması gerekir. Ders başarı puanınız ara sınavın yüzde 30’u, dönem sonu sınavının yüzde 70’i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonrasında ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" oluşturulur.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun yüzde 60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması bulunan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun yüzde 30'u, ödev notunun yüzde 20'si, dönem sonu sınav notunun yüzde 50'sidir.