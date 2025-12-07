Asgari ücret zammında son viraj! Necmettin Batırel canlı yayında nokta atışı rakam verdi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında hedeflerinde enflasyon %24'tü.



Bakan Şimşek %31 olacağını açıkladı.



İşte kasım enflasyondan sonra yıl sonu tüfenin %31 olacağı kesinleşti.



Yani arada 7 puanlık bir fark var.

Bu durumda asgari ücrette %20 artı 2026 yılında beklenen enflasyon ve halihazırdaki enflasyon farkıyla beraber %27'lik bir zam alması gerekiyor benim yaptığım hesaplara göre.



O zaman 28.067 lira olur asgari ücret.







