12°
Asgari ücret zammında son viraj! Necmettin Batırel canlı yayında nokta atışı rakam verdi

Aralık 07, 2025 10:29
1
Asgari ücret zammında son viraj! Necmettin Batırel canlı yayında nokta atışı rakam verdi

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca insanın radarın 5 aylık verilerin belli olması tahminleri de artırdı.  Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. 

 Türkiye gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel, TGRT Haber’de katıldığı yayında yeni veriler ve gelişmeler ışığında asgari ücret zammıyla ilgili  tahmin ve öngörülerini paylaştı.

İşte Batırel’in görüşlerinden öne çıkanlar…

 

2

“Tabii şimdi asgari ücret her sene Aralık ayında biliyorsun gündeme gelir.

Zira bütün çalışanlar bu asgari ücrette belirlenen taban fiyatları üzerinden bir zam yapılır.

Herkes de merakla bekliyor. 

 

 

3

'BU RAKAM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Yani biliyorsunuz, Hazine ve Maliye Bakanı 2026 yılında TÜFE'nin %20 artacağını açıkladı Mehmet Şimşek.

Yani asgari ücret yaşanan değil, beklenen enflasyona göre belirlendiği için bu rakam büyük önem taşıyor.

 



 

4

Asgari ücretin işveren maliyeti şu anda 30 ila 31 bin lira civarında.

Devlet de her asgari ücretli için işveren ayda 1000 lira sigorta bölümü desteği veriyor.

Yani şu anda 22 bin 100 lira olan asgari ücretin zammı Aralık sonunda tespit komisyonunun kararıyla kesinleşecek.

 

5

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında hedeflerinde enflasyon %24'tü.

Bakan Şimşek %31 olacağını açıkladı.

İşte kasım enflasyondan sonra yıl sonu tüfenin %31 olacağı kesinleşti.

Yani arada 7 puanlık bir fark var.

Bu durumda asgari ücrette %20 artı 2026 yılında beklenen enflasyon ve halihazırdaki enflasyon farkıyla beraber %27'lik bir zam alması gerekiyor benim yaptığım hesaplara göre.

O zaman 28.067 lira olur asgari ücret.



 

6

Yani işçimiz alın terinin karşılığını tabii ki fazlasıyla hak ediyor.

Ama enflasyonla yaptığımız mücadelede yanlış bir karar alınırsa bir çuval incir berbat olur.

 

7

Bakın enflasyonu düşürmek için son derece büyük bir gayret gösteriyor hem hükümet hem de diğer kesimler.

Fakat asgari ücretle yüksek ücret vermekle işçiye güzellik yapılmış olmaz.

Tam tersi enflasyondaki artış karşısında büyük bir zarara uğrarlar."

 

