Antalya deprem ile sarsıldı! AFAD verileri paylaştı

Van'ın Tuşba ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Türkiye'nin güneyinden geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi gece saatlerinde sarsıntı oluştu.

ANTALYA DEPREMLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD, depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirledi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1997828394856116723