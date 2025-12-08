Menü Kapat
Netanyahu'dan işgal kararı: Suriye'den çekilmiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıllardır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Esad rejimi devrildikten sonra Dürzileri bahane ederek girdiği Suriye'nin güneyindeki işgal topraklarından çekilmeyeceklerini açıkladı.

AA
08.12.2025
08.12.2025
Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun 'nin güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmeyeceğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, İsrail büyükelçileri, misyon şefleri ve Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını yineledi.

"TAMPON BÖLGE KORUNACAK"

Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeye ilişkin Netanyahu, "Bu varlıkları korumak istiyoruz." dedi.

Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere "sahip çıkabilmelerini" sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını savundu.

SURİYE'DEN ANLAŞMAYA VETO

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını duyurmuştu.

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan 'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

#İsrail
#suriye
#golan tepeleri
#baas rejimi
#İsrail İşgaline
#Tammyn Bölgesi
#Dünya
