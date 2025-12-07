Menü Kapat
12°
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara seçim tarihini açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esad rejiminin devrilmesinden sonra oluşturulan geçiş döneminin yol haritasını açıkladı. Anayasal düzenlemeyle kendisine 5 yıllık yetki verildiğini belirten Şara, Suriye'nin seçimlere dayalı bir ülke olacağını söyleyip sandık için tarih verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara seçim tarihini açıkladı
AA
AA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 05:38
|
07.12.2025
07.12.2025
saat ikonu 05:45

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nda katıldı.

'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye’ye "binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali" gerçekleştirdiğini belirten Ahmed Şara, son olarak kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Suriye’nin uluslararası aktörlerle birlikte, İsrail’in 8 Aralık 2024 sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için çalıştığını kaydeden Şara, bu talebin diğer ülkeler tarafından geniş destek gördüğünü söyledi.

"İSRAİL'İN İSTEDİĞİ SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ BÖLGE BİZİ TEHLİKEYE SÜRÜKLER"

Ayrıca Şara, İsrail’le yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını aktardı. 1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını belirten Şara, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? İsrail, sürekli kendisine yönelik saldırıların düzenlenmesinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak? Şu anda müzakereler devam ediyor. Ülkeler, İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini destekliyor. Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir."

Suriye Cumhurbaşkanı Şara seçim tarihini açıkladı

Geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin bütün halk bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını söyleyen Şara, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini ifade etti.

Şara, ülkede iyileştirilen elektrik hizmetine değinerek şöyle konuştu:

"İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı. Yıl sonuna doğru kendi kendimize yeterlilik seviyesine ulaşacağız."

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Şara, bu çerçevede başlatılan 5 yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gideceğini duyurdu.

Suriye'nin geleceğini "kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle" inşa ettiklerini vurgulayan Şara, hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını söyledi.

Ülkenin devrik rejimin ardından yeni bir yönetime geçtiğini belirten Şara, geçiş dönemine ilişkin yol haritasının işlerlik kazandığını ifade etti.

Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildiğini hatırlatan Şara, "Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara seçim tarihini açıkladı

"EN İYİ KOŞULLARA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Ulusal diyalog konferansı sonrası kabul edilen geçici anayasal düzenlemeyle kendisine 5 yıllık yetki verildiğini dile getiren Şara, "Suriye seçimlere dayalı, kurumlar üzerinden inşa edilen bir ülke olacak." ifadelerini kullandı.

Ülkenin uzun yıllar izolasyon ve ekonomik abluka altında kaldığını söyleyen Şara, "Bugün milyonlarca insan sokaklarda devrik rejimin gitmesini kutluyor. Suriye en iyi koşullarına doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik toparlanmanın önemine dikkat çeken Şara, ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için temasların sürdüğünü, Trump yönetiminin bu konuda destek verdiğini aktardı.

Eski yönetimin "mezhepler arası gerilimleri artırdığını" belirten Şara, geçiş döneminde suçların araştırılması için komiteler kurulduğunu, özellikle sahil bölgesi ve Süveyda'daki ihlallerin soruşturulduğunu ifade etti.

Şara, her iki bölgedeki olayların kaynağının devrik rejimin bıraktığı ağır miras olduğunu belirterek, herkesin bu devrik rejimin kurbanı olduğunu ifade etti.

