Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kısa zamanda çok mesafe kat ettiğini belirterek, "Ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya övgü
AA
AA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 05:08
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 05:13

ABD Başkanı Trump, 'da düzenlediği bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan , "Suriye'nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri (Ahmed Şara) 3 hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli" diye konuştu.

"ŞARA'YA ÇOK GÜVENİYORUM"

Bu durumun hiç de kolay bir iş olmadığına dikkat çeken Trump, "Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum." dedi.

Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya övgü

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump, 10 Kasım'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedilmişti.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti.

