14°
Trump ile eş-Şara arasında samimi anlar! Parfüm sıktığı anlar gündem oldu

ABD Beyaz Saray'da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan samimi anlar sosyal medyada gündem oldu. Trump, Suriyeli lider ile eşine kendi markası olan "Victory 45-47" parfüm hediye ederken, iki lider arasındaki esprili sohbet dikkat çekti.

Başkanı 'ın geçtiğimiz pazartesi günü 'da ağırladığı Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesindeki yaşanan samimi anlar, sosyal medyada gündem oldu.

KENDİ MARKASI OLAN PARFÜMÜ HEDİYE ETTİ

ABD Başkanı Trump'ın görüşmede kendi markası olan "Victory 45-47" parfümü, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye sıktığı ve ardından hediye olarak takdim ettiği ortaya çıktı.
Şişesinin üzerinde kendisini temsil eden altın renkli bir heykel ve küçük kaidesinde de "Donald Trump" imzası bulunan 249 dolarlık satış fiyatı olan "Victory 45-47" marka parfümü "En güzel koku" olarak takdim eden Trump,

"BUNU SİZ ALIN, DİĞERİ DE EŞİNİZ İÇİN"

Trump, bu ifadelerinin ardından Suriyeli lidere "Kaç eşiniz var?" diye sordu. Eş-Şara bu soruya gülerek, "Bir" cevabını verdi. Bunun üzerine Trump, eş-Şara'ya "Söz konusu siz olduğunuzda bunu bilemezdim, öyle değil mi?" diyerek şakalaştı.

Trump ile eş-Şara arasında samimi anlar! Parfüm sıktığı anlar gündem oldu

ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ

Trump, sırasında Suriyeli lideri "çok güçlü bir lider" ve "zorlu adam" şeklinde överek, "Kendisi oldukça zorlu bir yerden geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, daha sonra kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile birlikte fotoğrafını da paylaşmıştı.

ABD İLE SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

ABD, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye hükümetine yönelik yaptırımları kaldırmış ve yıllar süren izolasyonun ardından ABD'nin Suriye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştı.

