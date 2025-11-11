Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın Beyaz Saray’daki görüşmesi, 1946’dan bu yana ilk Suriye lider ziyareti olmasıyla tarihi bir önem taşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aynı gün Beyaz Saray’da yer alması, üçlü diplomasi trafiğinde yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor. Konu ile ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak, “Türkiye gerekeni yapacak” şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 17:32

Uluslararası siyasetin gözleri bugün Beyaz Saray’a çevrildi. Başkanı ile lideri Ahmed Şara arasında gerçekleşen ve haftalardır kulislerde konuşulan yüz yüze görüşme, iki ülke arasındaki yeni diplomatik sürecin yanı sıra, bölgesel dengeler açısından da dikkat çekici mesajlar verdi. Görüşmenin gerçekleştiği saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Beyaz Saray’da temaslarda bulundu.

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

Fidan, ABD ve Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Sezar Yasası’nın kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Filistin’de ateşkes ve Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması konularının masada olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen bu görüşmeler hakkında Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak, “, bölgenin karar belirleyici aktörü” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

SURİYE IŞİD KARŞITI KOALİSYONA KATILACAK

Bakan Fidan, görüşmelerin üç aşamada gerçekleştiğini ve Türkiye’nin bölgesel güvenlik, SDG’nin geleceği ve Suriye’nin yeniden yapılanması konularında aktif rol üstlendiğini belirtti. ABD Hazine Bakanlığı, görüşmeyle eş zamanlı olarak Suriye’ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını altı ay süreyle askıya aldığını duyurdu. Bu adım, Washington’un Şam yönetimiyle kontrollü bir normalleşme sürecine kapı araladığı şeklinde yorumlandı. Trump–Şara görüşmesi, Suriye’nin ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyona katılacağı yönündeki açıklamayla da tarihe geçti.

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

GÖRÜŞME TÜRKİYE AÇISINDAN NE İFADE EDİYOR?

Hakan Fidan’ın Beyaz Saray’daki varlığı yalnızca sembolik değil; Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrar denkleminde yeniden belirleyici bir aktör haline geldiğini dile getiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak, “Sayın Fidan, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin güvenlik endişeleri üzerine görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye açısından çok önemli olan SDG meselesine de değindi.”

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

“TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ADIMLAR ATAR”

Türkiye’nin endişeleri iki başlıkta toplanıyor: sınır güvenliği ve SDG’nin yeniden yapılandırılması. Diplomatik kaynaklara göre, taraflar 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde bu sürece 30 günlük bir zaman tanıdı. Bu süre zarfında SDG’nin entegrasyonu ve güvenlik garantilerinin somutlaşması bekleniyor.

Albayrak, “Bu süreç, Türkiye’nin uzun zamandır dile getirdiği güvenlik endişelerinin giderilmesi yönünde olumlu bir adım. Eğer entegrasyon sağlanmazsa Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için yeni adımlar atabilir. Ancak şu an tablo genel olarak olumlu.”

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

“SÜREÇ KIRILGAN BİR HAL ALABİLİR”

Bölgedeki en büyük riskin, SDG’nin süreci uzatması ve İsrail’in bölgesel provokasyonlara yönelmesi olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle Dürzi bölgelerinin silahsızlandırılması yönündeki taleplerin süreci hassas hale getirdiği bilinmekte.

Albayrak, “Entegrasyon sürecinin izlenmesi ve denetlenmesi çok önemli. Bu konuda sıkı mekanizmalar kurulmazsa süreç kırılgan hale gelebilir. Ancak mevcut tablo, Türkiye’nin kaygılarını dikkate alan bir yönelimde ilerliyor.”

Beyaz Saray’da Trump, Şara ve Fidan zirvesi! Uzman isim görüşmenin detaylarını açıkladı

TÜRKİYE MASADA YER ALARAK SÜRECİN GARANTÖRLERİNDEN OLDU

Trump–Şara görüşmesi, sadece ABD–Suriye ilişkilerinde değil, Türkiye’nin bölgedeki diplomatik rolü açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Türkiye hem SDG’nin yeniden yapılandırılması hem de Sezar Yasası’nın kaldırılması konularında masada yer alarak sürecin garantörlerinden biri haline geldi. Önümüzdeki haftalarda 30 günlük entegrasyon takviminin nasıl ilerleyeceği, bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivas’ta tonlarca altın bulundu! Altın fiyatları düşecek iddiası: Zafer Ergezen’den dikkat çeken açıklamalar
ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#abd
#suriye
#diplomasi
#ışid
#Ahmed Şara
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.