13°
 Baran Aksoy

Kaza süsüyle ailesini katletmişti... Cezaevinde intihar eden doktor toprağa verildi

Samsun'da eşini ve çocuğunu kaza süsü vererek öldüren doktor Serdar Kıyak, tutuklu bulunduğu Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti. Kıyak'ın cenazesi bugün Samsun'da toprağa verildi.

Kaza süsüyle ailesini katletmişti... Cezaevinde intihar eden doktor toprağa verildi
IHA
02.12.2025
02.12.2025
02.12.2025 14:11

'un ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olaya kaza süsü verdiği iddia edilen Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı.

CEZAVEİNDE İNTİHAR ETTİ

Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs eden ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Kıyak, burada yaşamına son verdi. Akabinde Samsun'a getirilen Dr. Kıyak'ın cenazesi, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza süsüyle ailesini katletmişti... Cezaevinde intihar eden doktor toprağa verildi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 12 Eylül 2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü.

Kaza süsüyle ailesini katletmişti... Cezaevinde intihar eden doktor toprağa verildi

CENAZELERİNDE TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKMÜŞTÜ...

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Diğer gün anne ve oğlu son yolcuğuna uğurlanmış, cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye feryat etmişti.

16 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma neticesinde, gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak'ın 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

