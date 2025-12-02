Bu acıya yürek dayanmaz! Anne ve 2 aylık bebeğinin feci ölümü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ahmet Elhuseyin idaresindeki motosiklet, T.B. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolculuk yapan 5 kişilik aile yola savruldu.

ANNE VE 2 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan baba ve 2 ile 4 yaşındaki 2 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.