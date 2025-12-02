Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye ekonomisi için bu yıl ve 2026'ya ilişkin büyüme öngörüsünü yükseltirken, büyümenin 2027'de hızlanarak yüzde 4'e ulaşacağını tahmin etti. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (), "Dayanıklı Büyüme Ancak Artan Kırılganlıklarla Birlikte" başlıklı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Raporda, küresel ekonomide bu yıl, 2026 ve 2027'ye ilişkin büyüme, enflasyon tahminleri yer alırken, gümrük tarifelerinin küresel ekonomideki etkileri analiz edildi.

Raporda yer alan Türkiye ekonomisine yönelik tahminlere göre, 2024'te yüzde 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörülüyor.

Böylece, OECD Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 için öngörüsünü eylüldeki tahminlerine göre yukarı yönlü revize etti. Kurum eylüldeki ara dönem raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Rapora göre, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin etkilerinin Türkiye'nin ihracatında görece daha az ve kısa vadeli olması beklenirken, iyileşen finansal koşulların 2026 ve 2027'de özel tüketim ve yatırımı destekleyeceği tahmin ediliyor.

OECD Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl için yüzde 34,5 ve 2026'da yüzde 20,8 seviyesine gerileyeceğini ve 2027'de ise yüzde 11,7'ye düşeceğini öngörüyor.

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

DEZENFLASYONUN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini indirmeye başlamasıyla 2025'in üçüncü çeyreğinde para politikası daha destekleyici hale gelirken, daha düşük enflasyonun 2026 ve 2027’de ilave faiz indirimlerine alan sağlayacağı öngörülüyor. Ancak OECD'ye göre, sıkı para politikası duruşunun kalıcı şekilde düşene kadar sürdürülmesine ihtiyaç duyuluyor.

Bu kapsamda, TCMB'nin politika faizini mevcut yüzde 40,5 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 25'e ve 2027 sonunda yüzde 17'ye düşüreceği tahmin ediliyor. Böylece, reel oranı pozitif kalırken, para politikasında sıkı duruş da sürecek.

Bütçe açığının ise bu yıl beklenen 3,1 seviyesinden 2027'de yüzde 2,8'e gerilemesi bekleniyor ve bu mali sıkılaşmanın vergi tabanını genişletmeye ve kayıt dışılıkla mücadele etmeye yönelik çabalar tarafından destekleneceği değerlendiriliyor.

Cari açığın 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'de işsizliğin bu yıl ve 2026'da yüzde 8,4 seviyesinde seyretmesinin ardından, 2027'de yüzde 8,1'e düşeceği öngörülüyor. Ekonomideki istikrarlaştırma sürecinin, enflasyonun hedefe kalıcı biçimde yakınsayana kadar politika önceliği olmaya devam etmesine ihtiyaç duyulurken, yatırımcı güvenini artırmak ve daha fazla uluslararası sermaye çekmek için istikrarlı ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin sağlanmasının kritik olmaya devam etmesi bekleniyor.

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

KÜRESEL EKONOMİ TARİFELER VE BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN BEKLENENDEN GÜÇLÜ

OECD, küresel ekonomiye yönelik tahminlerinde ise değişikliğe gitmedi. Kurum, önceki raporunda olduğu gibi, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve 2026'da yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörüyor.

Küresel ekonominin 2027'de ise hafif toparlanma göstererek yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor.

Rapora göre, dünya ekonomisi bu yıl beklenenden daha dayanıklı bir performans sergiledi ancak altta yatan kırılganlıklar varlığını sürdürüyor.

Destekleyici makroekonomik politikalar, yeni teknolojilerin potansiyel etkisine yönelik iyimserlikle güçlenen finansal koşullar, yapay zekayı mümkün kılan koşullar ve ticaretteki artış, ekonomiler arasında farklı ölçüde olsa da tüketici talebini destekledi. Bu durum, artan politika belirsizliği ve ticaret engellerinden kaynaklanan olumsuz rüzgarları kısmen hafifletti.

Küresel ekonomide ABD'nin ülkelere farklı oranlarda açıkladığı yüksek gümrük tarifelerinin etkileri henüz hissedilmedi ancak bu vergiler özellikle ABD'deki harcama eğilimleri, iş yapma maliyetleri ve tüketici fiyatlarında giderek daha görünür hale geliyor.

ABD ekonomisinin bu yıl ve 2026'da sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,7 büyüyeceği tahmin edilirken, büyümenin 2027'de yüzde 1,9'a yükselmesi bekleniyor.

OECD eylüldeki raporunda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,5 büyümesini öngörmüştü.

Euro Bölgesi'nde büyümenin bu yıl yüzde 2,1'den 2026'da yüzde 1,9'a düşeceği, 2027'de ise yüzde 2 olacağı tahmin ediliyor. Kurumun Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik önceki tahmini bu yıl için yüzde 1,2 ve 2026 için yüzde 1 olmuştu.

