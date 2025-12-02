Estetik doktoru Zülfü Akşit trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. 6 kişinin yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenin televizyon programlarına da çıkan estetik doktoru Zülfü Akşit olduğu ortaya çıktı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Polatlı-Konya yolu 115. kilometrede otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.