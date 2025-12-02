Menü Kapat
13°
Yaşlı adamı işkence ederek öldürdü! Kızlarına söyledikleri kan dondurdu: 'Babanız yaşıyor, ben sadece...'

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıkan 23 yaşındaki cani, pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'yı demir sopalarla döverek öldürdü. Yaşanan korkunç cinayetin ardından katil zanlısı hakim karşısına çıktı. Caninin maktulün kızlarına, "Babanız yaşıyor, ben yapay zekayı öldürdüm" dediği öğrenildi.

'nin Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023 tarihinde yaşanan olay kan dondurdu. Olaydan 4 gün önce cezaevinden çıkan 23 yaşındaki Tuanay Ç., pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya hiçbir neden yokken demir sopalarla saldırdı. Yaşlı adamı demir sopalarla dakikalarca döven zanlı, adamı öldürdükten sonra kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Tuanay Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı adamı işkence ederek öldürdü! Kızlarına söyledikleri kan dondurdu: 'Babanız yaşıyor, ben sadece...'

"BEN YAPAY ZEKAYI ÖLDÜRDÜM"

Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan Tuanay Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve Şakir Kaya'nın kızları salonda hazır bulundu. Kaya'nın kızları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Tuanay Ç., "Şakir amca dedemin arkadaşı. Amca gibi çok sevdiğim bir adamdır. Benim öldürdüğüm Şakir amca değil, plastik yani yapay zekadır. Şakir amca yaşıyor, kesinlikle ölmedi. Benim öldürdüğüm yapay zeka. İşlediğim bir değildir" dedi.
Maktulün kızlarına yönelik ise Tuanay Ç., "Babanız yaşıyor. Benim öldürdüğüm yapay zeka" ifadelerini kullandı.

Yaşlı adamı işkence ederek öldürdü! Kızlarına söyledikleri kan dondurdu: 'Babanız yaşıyor, ben sadece...'

HAPİS CEZASINI DUYUNCA 'SAĞ OL' DEDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu' yönündeki raporu dikkate aldı. Heyet, sanık Tuanay Ç.'yi 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezasına çarptırdı. Sanık, kararı açıklayan mahkeme başkanına "Sağ ol" dedi.

Yaşlı adamı işkence ederek öldürdü! Kızlarına söyledikleri kan dondurdu: 'Babanız yaşıyor, ben sadece...'
