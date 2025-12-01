Cenazelerinde timsah gözyaşları dökmüştü! Kaza süsü vererek ailesini katleden Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti

Samsun’un Bafra ilçesinde eylül ayında yaşanan olayda; Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak hafif yaralı olarak kurtulurken, otomobilde bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları suya gömüldü.

CENAZEDE "OĞLUM" DİYE FERYAT ETMİŞTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Ertesi gün anne ve oğul son yolculuklarına uğurlanırken, cenazede baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve “Oğlum” diye feryat etmişti.

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak’ın 16 Eylül 2025’te çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “çocuğa ya da kendisini savunamayacak durumdaki altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

SEVK EDİLDİĞİ CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Bafra Kapalı Cezaevine gönderilen Kıyak, burada kendini asarak intihara teşebbüs etmesinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Kıyak, Elazığ’daki cezaevinde yaşamına son verdi.

BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİSİ VARMIŞ

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. S.K.'nin aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer almıştı...