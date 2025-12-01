Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cenazelerinde timsah gözyaşları dökmüştü! Kaza süsü vererek ailesini katleden Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti

Samsun'un eşi ile 3 yaşındaki çocuğu kaza süsü vererek katleden Serdar Kıyak, tutuklanmıştı... Türkiye'nin yakından takip ettiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Kıyak, burada da intihar etti. Kıyak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 12:06

’un ilçesinde eylül ayında yaşanan olayda; Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak hafif yaralı olarak kurtulurken, otomobilde bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları suya gömüldü.

Cenazelerinde timsah gözyaşları dökmüştü! Kaza süsü vererek ailesini katleden Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti

CENAZEDE "OĞLUM" DİYE FERYAT ETMİŞTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Ertesi gün anne ve oğul son yolculuklarına uğurlanırken, cenazede baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve “Oğlum” diye feryat etmişti.

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak’ın 16 Eylül 2025’te çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “çocuğa ya da kendisini savunamayacak durumdaki altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Cenazelerinde timsah gözyaşları dökmüştü! Kaza süsü vererek ailesini katleden Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti

SEVK EDİLDİĞİ CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Bafra Kapalı Cezaevine gönderilen Kıyak, burada kendini asarak intihara teşebbüs etmesinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Kıyak, Elazığ’daki cezaevinde yaşamına son verdi.

Cenazelerinde timsah gözyaşları dökmüştü! Kaza süsü vererek ailesini katleden Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti

BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİSİ VARMIŞ

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. S.K.'nin aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer almıştı...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Camiye bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi!
Sosyal medyada binlerce takipçisi var! Meğer cinayetten aranıyormuş: Sahte kimlikle 7 kitap yazıp imza dağıtmış
Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#samsun
#olay
#intihar
#Bafra
#Cezaevine Gönderme
#Eş Cinayetleri
#Dr. Serdar Kıyak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.