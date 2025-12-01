Camiye bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Konaklı Camii'nin avlusunda 3 gündür bulunan çantayı kimse almayınca vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı.

İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında caminin imamı ile görüşüldü. İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini söylemesinin ardından incelenen çantadan kıyafetler çıktı.