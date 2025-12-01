Camiye bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi!

Kategoriler
Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Konaklı Camii'nin avlusunda 3 gündür bulunan çantayı kimse almayınca vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında caminin imamı ile görüşüldü. İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini söylemesinin ardından incelenen çantadan kıyafetler çıktı.