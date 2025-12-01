Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbide kozlarını paylaşacak.



TOPLAM 597 MİLYON EURO

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek zorlu karşılaşma, aynı zamanda ligin en pahalı iki takımını da karşı karşıya getiriyor. Transfermarkt'a göre Galatasaray 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı konumunda. Fenerbahçe ise 292 milyon Euro ile onu takip ediyor.

TEDESCO LİDERLİĞİ İSTİYOR

Tedesco sonrası çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı arzuluyor. 1 puan farkla zirvede bulunan Galatasaray ise rakibini geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atma arzusunda.

SADETTİN SARAN'DAN DUDAK UÇUKLATAN PRİM

Öte yandan iki kulübün başkan ve yöneticileri ise saha içindeki rekabeti kızıştırmak için derbi kozunu ellerinde tutuyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün Samandıra'ya giderek takımla bir araya geldi. Saran, 3 milyon Euroluk prim açıklasa da Fenerbahçeli iş adamlarının devreye gireceği ve rakamın artabileceği de belirtildi

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIK ÇEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin ise karşılaşma öncesinde tesislere giderek takım moral verip, primi açıklayacağı kaydedildi. Dursun Özbek'in galibiyet için takıma açık çek vermesi beklendiği, "Kazanın ve rakamı siz yazın" diyeceği vurgulandı.