Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı yenip liderlik koltuğuna oturmak isterken, Cimbom ise galibiyet alıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın başkanı da kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 11:00

Trendyol 'in 14. haftasında ile , Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbide kozlarını paylaşacak.

Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!


TOPLAM 597 MİLYON EURO

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek zorlu karşılaşma, aynı zamanda ligin en pahalı iki takımını da karşı karşıya getiriyor. Transfermarkt'a göre Galatasaray 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı konumunda. Fenerbahçe ise 292 milyon Euro ile onu takip ediyor.

Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!

TEDESCO LİDERLİĞİ İSTİYOR

Tedesco sonrası çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı arzuluyor. 1 puan farkla zirvede bulunan Galatasaray ise rakibini geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atma arzusunda.

Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!

SADETTİN SARAN'DAN DUDAK UÇUKLATAN PRİM

Öte yandan iki kulübün başkan ve yöneticileri ise saha içindeki rekabeti kızıştırmak için kozunu ellerinde tutuyor. Fenerbahçe Başkanı dün Samandıra'ya giderek takımla bir araya geldi. Saran, 3 milyon Euroluk prim açıklasa da Fenerbahçeli iş adamlarının devreye gireceği ve rakamın artabileceği de belirtildi

Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIK ÇEK

Galatasaray Başkanı ve yöneticilerin ise karşılaşma öncesinde tesislere giderek takım moral verip, primi açıklayacağı kaydedildi. Dursun Özbek'in galibiyet için takıma açık çek vermesi beklendiği, "Kazanın ve rakamı siz yazın" diyeceği vurgulandı.

Patronlar çıldırdı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#dursun özbek
#süper lig
#sadettin saran
#derbi
#Fenerbahçe
#Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.