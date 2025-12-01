Menü Kapat
14°
Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışında kritik bir karşılaşma bizi bekliyor. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!
Trendyol 'in 14. haftasında büyük bir heyecanı yaşanacak. Lider ile 2. sıradaki zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELMEK İSTİYOR

Tedesco yönetiminde çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray ise deplasmanda rakibini geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırma arzusunda.

Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

SARAN'DAN ÖZBEK'E DAVET

Öte yandan ezeli rakiplerin dev randevusu öncesinde çarpıcı bir gelişme meydana geldi. Fenerbahçe Başkanı 'ın, Galatasaray Başkanı 'i özel olarak derbiye davet etti.

Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAŞIRTAN CEVAP

Buna karşın Dursun Özbek'in ise derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdiği öğrenildi.

Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 1 Aralık pazartesi saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanacak.

Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!
