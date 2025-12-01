Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Galatasaray ile 2. sıradaki Fenerbahçe zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak.
Tedesco yönetiminde çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray ise deplasmanda rakibini geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırma arzusunda.
Öte yandan ezeli rakiplerin dev randevusu öncesinde çarpıcı bir gelişme meydana geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.
Buna karşın Dursun Özbek'in ise derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 1 Aralık pazartesi saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanacak.