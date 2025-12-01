Meğer yıllardır bir sebebi varmış: Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın derbi davetini geri çevirdi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Galatasaray ile 2. sıradaki Fenerbahçe zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELMEK İSTİYOR

Tedesco yönetiminde çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray ise deplasmanda rakibini geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırma arzusunda.

SARAN'DAN ÖZBEK'E DAVET

Öte yandan ezeli rakiplerin dev randevusu öncesinde çarpıcı bir gelişme meydana geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAŞIRTAN CEVAP

Buna karşın Dursun Özbek'in ise derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdiği öğrenildi.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 1 Aralık pazartesi saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanacak.