Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi 1 Aralık? Söylemezsem Olmaz yeni bölümü ekranlarda yer almadı

Birçok izleyicisi olan Söylemezsem Olmaz bugün sabah saatlerinde ekranlara gelmedi. Seyirciler neden olmadığını merak ederken programın bitip bitmediğini araştırdı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK 1 ARALIK?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz bugün ekranlara gelmedi. Programın yeni bölümü 1 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelmezken nedeni açıklanmadı. Yayın akışına göre 08.45'te başlaması beklenen program bugün ekranlarda yer almadı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Programın sunucusu olan Lerzan Mutlu'nun programdan ayrıldığını duyurmasının ardından bugün yeni bölüm ekranlara gelmedi. İkili arasında canlı yayında yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşananların ardından bugün programın yeni bölümü ekranlara gelmedi. Programın bittiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken yarın saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor.