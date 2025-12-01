En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrette Beklentinin

Teknik Olan %16–20, Gerçek Olan %25 olduğunu belirten Erdursun, "Temmuz ayında asgari üc­rette artış yapılmadı. Mevcut net asgari ücret 22.104 TL. enflasyon hedefi: %16, uluslararası tahminler: %20,

Bu nedenle asgari ücrete %16–20 artış sahada karşılık bulmuyor. En güçlü beklenti %25 zam olarak öne çıkıyor.

Bu durumda yeni asgari üc­ret için 27.500 – 28.000 TL bandı en gerçekçi senaryo" dedi.

