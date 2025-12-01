En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

Kategoriler
Yıl sonu yaklaştıkça enflasyon verileri ve buna bağlı olarak yapılacak maaş artışları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli maaşı zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"Özellikle emekliler, hızla artan hayat pahalılığı nedeniyle enflasyon farkının ötesinde bir iyileştirme talep ediyor. Asgari ücretliler ise geçen yılın yüksek artışının ardından bu yıl nasıl bir zam geleceğini merak ediyor" diyen Erdursun, ücret artışlarında gerçeklik testini değerlendirdi.
Erdursun, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi senaryosu altında emekliler, memurlar ve asgari ücret için nasıl bir tablo ortaya çıkacağını açıkladı.
Hükümetin açıkladığı yüzde 31 enflasyon hedefinin, Aralık ayının düşük gerçekleşmesiyle yakalanabileceğini belirten Erdursun, SSK–Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerinin yüzde 15,57 oranında artış aldığını hatırlattı.
Yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 31 olması durumunda yılın ikinci yarısına ilişkin farklar şöyle oluşuyor:
* SSK–Bağkur emeklileri: %12–13
* Memur ve memur emeklileri: %19–20 (toplu sözleşme farkıyla) +1.000TL
Bu oranlar birleştirildiğinde: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin yıllık toplam artışı tam olarak %31’e , memur ve memur emeklilerinin ise %40’lara denk geliyor.
Erdursun, "En düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu aylığa %12–13 zam yapılırsa 18.900 – 19.050 TL aralığına yükselecek" dedi.
SSK–Bağkur emeklileri ek iyileştirme (seyyanen artış) talep ettiğini belirten Erdursun, hükümetin mevcut ekonomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklı olduğundan ek seyyanen artış, genel intibak, geniş kapsamlı refah payı ihtimallerinin düşük olduğunu vurguladı.
Erdursun, "Ancak memur emeklilerinin %19–20 zam alması, SSK–Bağkur emeklilerinde 6 puanlık refah payını gündeme taşıyabilir. Bu olursa en düşük emekli aylığı yaklaşık 20.250 TL seviyesine yükselebilir" dedi.
Asgari Ücrette Beklentinin
Teknik Olan %16–20, Gerçek Olan %25 olduğunu belirten Erdursun, "Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılmadı. Mevcut net asgari ücret 22.104 TL. enflasyon hedefi: %16, uluslararası tahminler: %20,
Bu nedenle asgari ücrete %16–20 artış sahada karşılık bulmuyor. En güçlü beklenti %25 zam olarak öne çıkıyor.
Bu durumda yeni asgari ücret için 27.500 – 28.000 TL bandı en gerçekçi senaryo" dedi.
Türkiye’de asgari ücret son 5 yılda en çok tartışılan ekonomik göstergelerden biri oldu. Artışlar şöyle gerçekleşti:
* 2021: Net 2.825 TL – Artış oranı %21,6
* 2022: Net 4.253 TL (Ocak) - 5.500 TL (Temmuz) – Artışlar %50,5 ve %29,3
* 2023: Net 8.506 TL (Ocak) - 11.402 TL (Temmuz) – Artışlar %54,7 ve %34
* 2024: Net 17.002 TL – Yıllık artış %49
* 2025: Net 22.104 TL – Yıllık artış %30
Bu tablo, 5 yılda asgari ücretin yaklaşık 8 katına çıktığını gösteriyor.
Erdursun, 2026 yılına girerken ortaya çıkan tablo özetle şöyle:
* SSK–Bağkur emeklileri: %12–13 fark, yıllık toplam %31
* Memur–memur emeklileri: %19–20 fark +1.000TL yıllık toplam %40
* Asgari ücret: En güçlü beklenti %25, yeni seviye 27.500 – 28.000 T
Erdursun, "Asgari ücretliler ise %25’i makul görse de, reel alım gücündeki erime nedeniyle daha yüksek artış talep ediyor" dedi.