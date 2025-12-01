Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

Aralık 01, 2025 09:46
1
en düşük emekli maaşı, asgari ücret, refah payı

Yıl sonu yaklaştıkça enflasyon verileri ve buna bağlı ola­rak yapılacak maaş artışları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli maaşı zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 

2
emekli maaşı

"Özellikle emekliler, hızla artan hayat pahalılığı nedeniyle enflas­yon farkının ötesinde bir iyi­leştirme talep ediyor. Asgari ücretliler ise geçen yılın yük­sek artışının ardından bu yıl nasıl bir zam geleceğini me­rak ediyor" diyen Erdursun, ücret artışlarında gerçeklik testini değerlendirdi.
 

3
yıl sonu enflasyonu

Erdursun, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesin­de gerçekleşmesi senaryosu altında emekliler, memurlar ve asgari ücret için nasıl bir tablo ortaya çıkacağını açıkladı.

 

4
SSK–Bağkur emeklileri

Hükümetin açıkladığı yüzde 31 enflasyon hedefinin, Aralık ayının düşük gerçekleşme­siyle yakalanabileceğini belirten Erdursun, SSK–Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 16,67, memur ve memur emek­lilerinin yüzde 15,57 oranında artış aldığını hatırlattı.
 

5
enflasyon

Yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 31 olması durumunda yılın ikinci yarısına ilişkin farklar şöyle oluşuyor:

* SSK–Bağkur emeklileri: %12–13

* Memur ve memur emek­lileri: %19–20 (toplu sözleş­me farkıyla) +1.000TL

Bu oranlar birleştirildiğin­de: SSK ve Bağ-Kur Emekli­lerinin yıllık toplam artı­şı tam olarak %31’e , memur ve memur emeklilerinin ise %40’lara denk geliyor.
 

6
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, "En düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu aylığa %12–13 zam ya­pılırsa 18.900 – 19.050 TL aralı­ğına yükselecek" dedi.

 

7
SEYYANEN ZAM

SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR

SSK–Bağkur emeklileri ek iyileştirme (seyyanen artış) talep ettiğini belirten Erdursun, hükümetin mevcut eko­nomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklı olduğun­dan ek seyyanen artış, genel intibak, geniş kapsamlı refah payı ihtimallerinin düşük olduğunu vurguladı.
 

8
REFAH PAYI

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Erdursun, "Ancak memur emekli­lerinin %19–20 zam alma­sı, SSK–Bağkur emeklile­rinde 6 puanlık refah payı­nı gündeme taşıyabilir. Bu olursa en düşük emekli ay­lığı yaklaşık 20.250 TL se­viyesine yükselebilir" dedi.
 

9
ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrette Beklentinin
Teknik Olan %16–20, Gerçek Olan %25 olduğunu belirten Erdursun, "Temmuz ayında asgari üc­rette artış yapılmadı. Mevcut net asgari ücret 22.104 TL. enflasyon hedefi: %16, uluslararası tahminler: %20,

Bu nedenle asgari ücrete %16–20 artış sahada karşılık bulmuyor. En güçlü beklenti %25 zam olarak öne çıkıyor.

Bu durumda yeni asgari üc­ret için 27.500 – 28.000 TL bandı en gerçekçi senaryo" dedi.
 

10
asgari ücret

Türkiye’de asgari ücret son 5 yılda en çok tartışılan eko­nomik göstergelerden biri ol­du. Artışlar şöyle gerçekleşti:

* 2021: Net 2.825 TL – Ar­tış oranı %21,6

* 2022: Net 4.253 TL (Ocak) - 5.500 TL (Temmuz) – Artışlar %50,5 ve %29,3

* 2023: Net 8.506 TL (Ocak) - 11.402 TL (Tem­muz) – Artışlar %54,7 ve %34

* 2024: Net 17.002 TL – Yıllık artış %49

* 2025: Net 22.104 TL – Yıllık artış %30

Bu tablo, 5 yılda asgari üc­retin yaklaşık 8 katına çıktı­ğını gösteriyor.
 

11
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

ÖZETLE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Erdursun, 2026 yılına girerken ortaya çıkan tablo özetle şöyle:

* SSK–Bağkur emeklile­ri: %12–13 fark, yıllık toplam %31

* Memur–memur emekli­leri: %19–20 fark +1.000TL yıllık toplam %40

* Asgari ücret: En güç­lü beklenti %25, yeni seviye 27.500 – 28.000 T

12
asgari ücret

Erdursun, "Asgari ücretliler ise %25’i makul görse de, reel alım gü­cündeki erime nedeniyle da­ha yüksek artış talep ediyor" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.