CHP PM listesinde kimler var? CHP parti meclisi üyeleri ve sayıları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı'nın 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı son günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu anahtar listesi açıklanmıştı. Sonuçların ardından CHP PM listesinde kimler var araştırıldı.
Polat Şaroğlu, Ozan Bingöl, Ali Gökçek, Gamze Taşcıer, Deniz Yavuzyılmaz, Yankı Bağcıoğlu, Namık Tan, Baran Seyhan, Mahir Yüksel, Canan Taşer, Deniz Yücel, Mehmet Necati Yağcı, Erhan Adem, Saniye Barut, Cavit Arı, Yalçın Karatepe, Süreyya Öneş Derici, Ozan Işık, Evrim Rızvanoğlu, Cansel Çiftçi, Ozan Varal, Zeynel Emre, Berk Kılıç, Gökçe Gökçen, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emre Yılmaz, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahmut Tanal, Ali Abbas Ertürk, Kübra Gökdemir, Selin Sayek Böke, Bihlun Tamaylıgil, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Hikmet Erbilgin, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Turgay Özcan, Nazan Güneysu, Barış Övgün, Asiye Ergül, Nihat Dağ, Bedirhan Berk Doğru, Uygar Parçal, İsmail Atakan Ünver, Elif Leyla Gümüş, Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Mehmet Salih Uzun, Burhanettin Bulut, Bahattin Bahadır Erdem, Melisa Uğraş, Ecevit Keleş, Baki Aydöner, İlhan Cihaner, Sinem Kırçiçek, Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Önder Kurnaz, Engin Özkoç, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sercan Çığgın, Burcu Mazıcıoğlu, Sevgi Kılıç, Volkan Memduh Gültekin, Aylin Nazlıaka.
39’uncu Olağan Kurultayı’ndan sonra CHP PM üyeleri belli oldu. İşte yeni isimler:
Antalya Milletvekili Cavit Arı
İzmir Milletvekili Ednan Arslan
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl
Eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner
Cansel Çiftçi
Nihat Dağ
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre
Asiye Ergül
İstanbul Milletvekili Ali Gökçek
Kübra Gökdemir
Gazeteci Volkan Memduh Gültekin
Elif Leyla Gümüş
Berk Kılıç
Önder Kurnaz
Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Övgün
Av. Tuğçe Hilal Özkan
İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu
Eski Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu
Eski CHP genel sekreteri Bihlun Tamaylıgil
İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun
Av. Ozan Varal
Eski Gençlik Kolları genel başkanı Emre Yılmaz
Aliye Timisi Ersever, Ayça Akpek Şenay, Yasemin Reçber, Erbil Aydınlık, Deniz Çakır, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı, Erdoğan Kılıç, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Ali Narin.
Şule Özsoy Boyunsuz, Oya Ünlü Kızıl, Emine Uçak Erdoğan, Kerim Rota, Güldem Atabay, Murat Arslan, Ömer Kaya Türkmen, Serkan Özcan, Tolga Sağ, Emre Kartaloğlu.