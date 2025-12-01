CHP PM listesinde kimler var? CHP parti meclisi üyeleri ve sayıları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı'nın 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı son günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu anahtar listesi açıklanmıştı. Sonuçların ardından CHP PM listesinde kimler var araştırıldı.

CHP PM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Polat Şaroğlu, Ozan Bingöl, Ali Gökçek, Gamze Taşcıer, Deniz Yavuzyılmaz, Yankı Bağcıoğlu, Namık Tan, Baran Seyhan, Mahir Yüksel, Canan Taşer, Deniz Yücel, Mehmet Necati Yağcı, Erhan Adem, Saniye Barut, Cavit Arı, Yalçın Karatepe, Süreyya Öneş Derici, Ozan Işık, Evrim Rızvanoğlu, Cansel Çiftçi, Ozan Varal, Zeynel Emre, Berk Kılıç, Gökçe Gökçen, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emre Yılmaz, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahmut Tanal, Ali Abbas Ertürk, Kübra Gökdemir, Selin Sayek Böke, Bihlun Tamaylıgil, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Hikmet Erbilgin, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Turgay Özcan, Nazan Güneysu, Barış Övgün, Asiye Ergül, Nihat Dağ, Bedirhan Berk Doğru, Uygar Parçal, İsmail Atakan Ünver, Elif Leyla Gümüş, Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Mehmet Salih Uzun, Burhanettin Bulut, Bahattin Bahadır Erdem, Melisa Uğraş, Ecevit Keleş, Baki Aydöner, İlhan Cihaner, Sinem Kırçiçek, Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Önder Kurnaz, Engin Özkoç, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sercan Çığgın, Burcu Mazıcıoğlu, Sevgi Kılıç, Volkan Memduh Gültekin, Aylin Nazlıaka.

CHP PM PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

39’uncu Olağan Kurultayı’ndan sonra CHP PM üyeleri belli oldu. İşte yeni isimler:

Antalya Milletvekili Cavit Arı

İzmir Milletvekili Ednan Arslan

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl

Eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner

Cansel Çiftçi

Nihat Dağ

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

Asiye Ergül

İstanbul Milletvekili Ali Gökçek

Kübra Gökdemir

Gazeteci Volkan Memduh Gültekin

Elif Leyla Gümüş

Berk Kılıç



Önder Kurnaz

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Övgün

Av. Tuğçe Hilal Özkan

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu

Eski Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu

Eski CHP genel sekreteri Bihlun Tamaylıgil

İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun

Av. Ozan Varal

Eski Gençlik Kolları genel başkanı Emre Yılmaz

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Aliye Timisi Ersever, Ayça Akpek Şenay, Yasemin Reçber, Erbil Aydınlık, Deniz Çakır, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı, Erdoğan Kılıç, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Ali Narin.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

Şule Özsoy Boyunsuz, Oya Ünlü Kızıl, Emine Uçak Erdoğan, Kerim Rota, Güldem Atabay, Murat Arslan, Ömer Kaya Türkmen, Serkan Özcan, Tolga Sağ, Emre Kartaloğlu.