Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!

Duy Beni dizisiyle popüler olan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaklaşık 3,5 aydır yoğun bakımda tedavi altında. İbrahim Yıldız son sağlık durumundaki yeni gelişmeyi ailesi duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 09:30

Üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız, 17 Ağustos tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavi altında. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kuzey Yıldız, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi ailesi paylaştı.

İBRAHİM YILDIZ'IN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki İbrahim Yıldız, yola savrulan bir tabureyi yakalamaya çalışırken rüzgarın etkisiyle kopan ağaç dalı başına isabet etti. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!

İBRAHİM YILDIZ ÖNEMLİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK

İbrahim Yıldız'ın yakınları tarafından yapılan açıklamada; “Tekrar yoğun bakım sürecine girildi Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var karagözlümün Sabah gireceği operasyonun başarılı geçmesi adına Bu gece Ne ister isek onu okuyoruz Allah razı olsun" ifadelerine yer verildi.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”

Sıkça Sorulan Sorular

İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında?
26 Mayıs 1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, “Duy Beni”, “Bir Zamanlar Kıbrıs”, “Kuzey Yıldızı” ve “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” gibi yapımlarda rol alarak geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir
ETİKETLER
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#ameliyat
#oyuncu
#İbrahim Yıldız
#Ağaç Düşmesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.