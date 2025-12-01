Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!

Üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız, 17 Ağustos tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavi altında. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kuzey Yıldız, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi ailesi paylaştı.

İBRAHİM YILDIZ'IN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yola savrulan bir tabureyi yakalamaya çalışırken rüzgarın etkisiyle kopan ağaç dalı başına isabet etti. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

İBRAHİM YILDIZ ÖNEMLİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK

İbrahim Yıldız'ın yakınları tarafından yapılan açıklamada; “Tekrar yoğun bakım sürecine girildi Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var karagözlümün Sabah gireceği operasyonun başarılı geçmesi adına Bu gece Ne ister isek onu okuyoruz Allah razı olsun" ifadelerine yer verildi.