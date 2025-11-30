Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Arabesk müziğin ünlü sanatçılarından Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili oklar çocuklarına çevrilirken, ünlü sanatçının eski eşi Gürol Gülter yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. Cinayet şüphesi ve Güllü'nün ölmeden önce hayat sigortası yaptırdığı ve çocuklarının da bu parayı almak istediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gürol Gülter, dikkat çeken mesajlar verdi.

Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 06:46

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Olayda başta kızı Tuğyan Ülkem Gülter olmak üzere çocuklarının " şüphesiyle" anılması gündemde geniş yer buldu. Ayrıca Güllü’nün yaptırdığı ve ölümünün ardından çocuklarının bu parayı talep ettiği iddiaları da ortaya atıldı.

Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, yaşanan süreçle ilgili ilk kez Habertürk'e konuştu. Gülter'in açıklamaları şöyle:

Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

"AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ"

"Filmin sonunu ben de çok merak ediyorum. Çok sıkıldık. Benim de kafam karman çorman ama toz konduramıyorum. Her şey çok karman çorman. Her şey iç içe geçmiş. At izi it izine karışmış. Şoktayım… İki türlü şoktayım: Bir, ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diye; bir de ‘Ne alaka?’ diye… Bu kadarı da olmaz yani.

Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

GÜLLÜ'YÜ KIZI TUĞYAN MI ÖLDÜRDÜ?

Kondurmuyorum, asla. Tuğyan, o kadar akılsız biri değil. Hep dilindeydi; bana da dediği olmuştur yani ‘Allah kahretsin ya, yine mi…' diye. Annesiyle ilgili bana da dediği şeyler olmuştur.

Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

HAYAT SİGORTASI İDDİASI

Öyle bir şeyi layık görüp yaptırdıysa da… Ölmüş gitmiş kadın; teşekkür ederim ama konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ne ben ona poliçe yaptırdım. Kendime yaptırırım, ona niye yaptırayım ki? Yok, kesinlikle inanmıyorum. Ben yaptırmadım. Kendisi gidip hayat sigortası yaptırır mı? Vallahi bilmiyorum ama hiç sanmıyorum. İnanmam yani.

TUĞYAN VE TUĞBERK'İN SİGORTADAN PARA MI İSTEDİ?

Böyle olaylarda hiç haberim yok. Onların kendi meseleleri. Zaten aram pek yok. Bilemem yani. Kendi iradeleriyle ne yaparlar, ne yapmazlar."

