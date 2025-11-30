İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim devlerine 5 milyon TL

Türkiye'de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, dördüncü kez takdim edildi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve akademi, siyaset, iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı.

BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNE 5 MİLYON LİRA

İki yıllık hazırlık ve değerlendirme süreçleri sonrasında belirlenen ödüller, 3 kategoride sahiplerini buldu. Törenin en prestijli ödülü olan Büyük Ödül, 5 milyon lira mükafatla birlikte Prof. Dr. Özcan Erel'e verildi. Prof. Dr. Erel, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Diğer kategorilerde ödül kazananlar ve mükafatları ise şöyle:

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü (2 milyon TL): Prof. Dr. Barış Bayram (Ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.)

Sosyal Bilimler Ödülü (2 milyon TL): Prof. Dr. Şener Aktürk (Ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi.)

TIBBI TEŞHİSTEN YAPAY ZEKA MİMARİSİNE ÇIĞIR AÇAN ÇALIŞMALAR

Ödül alan bilim insanlarının uluslararası alanda çığır açan çalışmaları:

Prof. Dr. Özcan Erel (Büyük Ödül): Oksidatif stres belirteçlerinin değerlendirilmesinde uluslararası kabul görmüş, yüksek doğruluklu TOS (Toplam Oksidan Statüsü) yöntemi ve ölçüm kitini geliştirmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Barış Bayram (Mühendislik): Mevcut elektronik sistemlere göre çok daha düşük enerji tüketen, siber saldırılara karşı güvenilir ve insan beyninden ilham alan yeni nesil MEMS nöristör yapısını geliştirdi.

Prof. Dr. Şener Aktürk (Sosyal Bilimler): Papalık liderliğindeki ruhban sınıfının Batı Avrupa’daki Müslüman ve Yahudi nüfusu nasıl yok ettiğini özgün bir soykırım kuramıyla inceleyen "Not So Innocent" başlıklı eseriyle ödüllendirildi.

Törende ayrıca, ünlü besteci Rahman Altın tarafından hazırlanan "İlim Yayma Ödülleri Müziği" orkestra tarafından ilk kez icra edildi.