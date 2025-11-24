15 bin öğretmenin ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda görev yapan öğretmen sayısında ciddi artışlar olduğunu aktaran Erdoğan, 2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasının yapıldığını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Vazife başında şehit olan ve kaybettiğimiz öğretmenlerimize rabbimden niyaz temenni ediyorum. Öğrencilerini yetiştirdikten sonra emekli olan öğretmenlerimize de sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum.

"15 BİN ÖĞRETMENİMİZİN ATAMA HEYACANINI PAYLAŞACAĞIZ"

Bugün sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde Türk öğretmenler görev yapıyor, gerek Bakanlığımız bünyesinde gerek Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı çalışan eğitimci kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Birazdan 15 bin öğretmenimizin atama heyecanını paylaşacağız.

"SABIR, ÖZVERİ VE ADANMIŞLIK İSTEYEN SAYGIN BİR MESLEKTİR"

Emeklilik her aşamasında sabır, özveri ve adanmışlık isteyen saygın bir meslektir. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran en önemli vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır. Öğretmen kendisine emanet edilen öğrencisini büyük bir sabırla işleyen mücevher ustasıdır. Öğretmen öğrencisine sadece bilgi aktarmaz aynı zamanda onun ufkunu genişletir.

"DİJİTALLEŞMENİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLARI KİMSE İNKAR EDEMEZ"

Dijitalleşmenin sağladığı kolaylıkları kimse inkar edemez. Dünyanın en ücra köşesindeki hadiseleri anbean takip edebiliyor. Akıntıya karşı kürek çekemeyeceğimize göre bunu doğru yönetebiliriz.

"ÇOCUKLARA BİZİM YAŞADIĞIMIZI EMPOZE EDEREK BİR YERE VARAMAYIZ"

Sadece yasaklayarak bir netice alınmayacağını biliyoruz. Kabul edelim ki çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar sokaklar değil iletişim de sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Evlatlarımız dijital teknolojinin büyülü atmosferinde daha çok vakit geçirecek imkan buluyor. Arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor. Çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmak için bu gerçeklerle barışmalıyız. Çocuklarımıza ve gençlerimize bizim yaşadığımızı empoze ederek bir yere varamayız.

BÜTÇEDE EĞİTİM BİRİNCİ SIRADA

2002'de Milli Eğitim Bakanlığımız merkezi yönetim bütçesi içerisinde 4. sırada idi. Eğitime birinci sırayı tahsis ettik. Okullarımızda görev yapan öğretmen sayısında ciddi artışlar oldu. 2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı"