13°
Recep Uçar kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Çaykur Rizespor'un teknik direktörü oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaştığını duyurdu. Çaykur Rizespor tarafından yapılan duyurunun ardından Recep Uçar kimdir, hangi takımları, çalıştırdı, nereli soruları gündeme geldi.

Recep Uçar kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Çaykur Rizespor'un teknik direktörü oldu
ekiplerinden geçtiğimiz günlerde Ilhan Palut ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. İlhan Palut'un ardından Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine ise 'ın getirildiği duyuruldu.

Taraftarlar tarafından Recep Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Recep Uçar kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Çaykur Rizespor'un teknik direktörü oldu

RECEP UÇAR KİMDİR, NERELİ?

Recep Uçar, 22 Eylül 1975 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine 10 yaşında Ümraniyespor altyapısında başlayan Recep Uçar, 1989 yılında Pendikspor altyapsıına geçiş yaptı. 1994 yılında a takıma yükselen Recep Uçar, 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a oldu.

Recep Uçar kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Çaykur Rizespor'un teknik direktörü oldu

Uzun yıllar burada forma giydikten sonra tekrardan Pendikspor'a geri döndü. Burada geçirdiği bir sezonun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a tekrar transfer olarak 28 Ocak 2008 tarihinde futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenör olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev almaya başladı.

Recep Uçar kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Çaykur Rizespor'un teknik direktörü oldu

RECEP UÇAR HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Recep Uçar teknik direktörlük kariyerine 2020 yılında Ümraniyespor'da başladı. Burada geçirdiği üç yılın ardından Kayserispor'da görev almaya başladı. 2023-2024 sezonunda Kayserispor'u, 2024-2025 sezonunda Konyaspor'u çalıştırdı.

