Spor
 Burak Ayaydın

Sebastian Szymanski'de beklenen oluyor: Fenerbahçe'den Ligue 1'e transfer!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski transferi gerçekleşiyor. Halihazırda bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Sebastian Szymanski, an itibarıyla rotayı Ligue 1'e çevirdi.

Sebastian Szymanski'de beklenen oluyor: Fenerbahçe'den Ligue 1'e transfer!
'de vedası için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Sebastian Szymanski, ekibi Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı.

Sebastian Szymanski'de beklenen oluyor: Fenerbahçe'den Ligue 1'e transfer!

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe defterini kapatmak amacıyla bir süredir takım arayan Sebastian Szymanski, an itibarıyla Ligue 1'in köklü ekiplerinden Olympique Lyon ile söz kesti. Yıldız orta sahanın; kulüplerin anlaşmasıyla birlikte, Ocak ayında Fenerbahçe'ye veda etmesi bekleniyor.

Sebastian Szymanski'de beklenen oluyor: Fenerbahçe'den Ligue 1'e transfer!

FENERBAHÇE VE OLYMPIQUE LYON ARASINDA SEBASTIAN SZYMANSKI PAZARLIKLARI

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski transferi için 10 milyon Euro istediği dönemde, Fransa temsilcisinden 7 milyon Euro önerisi geldi! Esasen ise iki kulübün orta yolu bulmasının ardından, Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe kariyeri sona erecek.

Sebastian Szymanski'de beklenen oluyor: Fenerbahçe'den Ligue 1'e transfer!

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 128 mücadelede yer alan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız orta saha; yüksek tempolu mücadelesiyle övgüler alırken, teknik kapasitesi sebebiyle de her zaman eleştirilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE POLONYALI ORTA SAHAYI HANGİ TAKIMDAN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sebastian Szymanski, 9.75 milyon Euro bedelle Dinamo Moskova'dan kadroya katılmıştı.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#bonservis
#ligue 1
#sebastian szymanski
#Fenerbahçe
#Olympique Lyon
#Spor
