Çaykur Rizespor yeni hocasını buldu! Recep Uçar ile anlaşma sağlandı

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışı sona eriyor. Karadeniz ekibi, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Recep Uçar ile prensip anlaşmasına vardı.
Yönetimin, deneyimli çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde son pürüzleri giderdiği ve sözleşme detaylarında büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı öğrenildi.
Recep Uçar 3 Kasım 2025 tarihinde Konyaspor'dan istifa etmişti. Teknik adam Rizespor yönetiminde ilk maçına 6 Aralık Cumartesi günü Konyaspor karşısında çıkması bekleniyor.