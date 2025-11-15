Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daki köy evlerinde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesini, depremzedelerimizi yalnız bırakmadık, çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Talep ve beklentilere kulaklarımızı tıkamadık." dedi.

Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, kendisini havalimanından şehir merkezine kadar büyük heyecanla karşılayan Adıyamanlılara teşekkür etti.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutun anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti. Basına kapalı olan ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan köy evlerinde incelemelerde bulunuyor.