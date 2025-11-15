Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gıda faciasında çarpıcı detaylar! Annenin ölmeden önceki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'de yaşanan midye ve kumpir faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifadeler ortaya çıktı.

'te anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği '' iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında, anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı. Üzücü olay sonrası incelemeler devam ediyor.

İŞTE YEDİKLERİ YEMEKLER

Anne Çiğdem Böcek, 9 Kasım 2025 günü turistik amaç ile eşi ve çocuklarıyla birlikte ’a geldiklerini, otelde konaklamaya başladıklarını, akşam yakınında bir restoranda eşi ile birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini, 10 Kasım sabahı ise yine otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların ise sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini söylediği öğrenildi.

Gıda faciasında çarpıcı detaylar! Annenin ölmeden önceki ifadesi ortaya çıktı

İfadesine devam eden Böcek, 11 Kasım 2025'te sabah eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını, saat 16.00 sıralarında ailecek Ortaköy Cami’nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50’li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini ve daha sonra dereboyu caddesinde bulunan bir restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet’in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini, daha sonra bir dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini söylediği aktarıldı.

Gıda faciasında çarpıcı detaylar! Annenin ölmeden önceki ifadesi ortaya çıktı

MİDE BULANTISINA UYANDIKLARINI SÖYLEDİ

12 Kasım 2025'de gece saat 01.00 sıralarında mide bulantısıyla uyandıklarını söyleyen Böcek, saat 09.00 sıralarında özel hastaneye gittiklerini, eşi ile kendisine serum verildiğini, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara orada bakılmadığı için başka hastaneye gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini söyledi. Böcek, ifadesinin devamında ise 13 Kasım tarihinde saat 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Gıda faciasında çarpıcı detaylar! Annenin ölmeden önceki ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'de yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlanmıştı. Fenalaşan bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve çocuklar Kadir ile Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise entübe edilmişti. Ardından anne ve çocukları otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aileleri tarafından teslim alınan cenazeler yarın öğlen namazına müteakip Afyon'un Bolvadin ilçesinde defnedilecek.

